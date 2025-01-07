В Туркестанской области – новый аким Статьи 7 января 2025 г. 1:30 96 Анвар Ахметов Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай вчера приняли участие в собрании депутатов маслихатов Туркестанской области. фото пресс-службы Премьер-министра РК Как сообщила пресс-служба главы Правительства, депутатам было зачитано письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева о выдвижении двух кандидатов на должность акима Туркестанской области. К рассмотрению были предложены кандидатуры заместителя акима этого региона Нуралхана Кушерова и руководителя Сузакского района Мухита Турысбекова. Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия: 224 голоса областных депутатов из 288 было отдано за Нуралхана Кушерова. По итогам собрания депутатов маслихатов соответствующим Указом Президента РК Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области. На встрече с областным активом Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил прежнего акима области Дархана Сатыбалды за вклад, внесенный в развитие региона, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Премьер-министр представил активу региона нового акима. Были озвучены задачи, поставленные Главой государства перед руководством области. В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью Президента газете «Ana tili», в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход к кластерному производству с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ «Turan» и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК. Ряд задач поставлен по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой, поддержке стабильных цен на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры. С учетом исторической и духовной значимости областного центра – Туркестана – особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли. #Туркестанская область #аким #Олжас Бектенов #Айбек Дадебай