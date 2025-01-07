Как сообщила пресс-служба главы Правительства, депутатам было зачитано письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева о выдвижении двух кандидатов на должность акима Туркестанской области. К рассмотрению были предложены кандидатуры заместителя акима этого региона Нуралхана Кушерова и руководителя Сузакского района Мухита Турысбекова.

Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия: 224 голоса областных депутатов из 288 было отдано за Нуралхана Кушерова. По итогам собрания депутатов маслихатов соответствующим Указом Президента РК Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области.

На встрече с областным активом Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил прежнего акима области Дархана Сатыбалды за вклад, внесенный в развитие региона, и пожелал ему успехов в дальнейшей дея­тельности. Премьер-министр представил активу региона нового акима. Были озвучены задачи, поставленные Главой государства перед руководством области.

В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью Президента газете «Ana tili», в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход к кластерному производству с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ «Turan» и региона в целом, раскрытие транс­портно-логистического потенциала и наращивание развития АПК.

Ряд задач поставлен по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой, поддержке стабильных цен на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры. С учетом исторической и духовной значимости областного центра – Туркестана – особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли.