В Турции начали готовиться к цунами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жителей Турции предупредили об угрозе цунами из-за продолжающейся сейсмической активности в Эгейском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Для оповещения населения в провинциях Измир, Айдын и Мугла власти запустили мобильные системы сирен, экстренные службы работают в усиленном режиме.

Подземные толчки зафиксированы между островами Санторини и Аморгос.

Всего с конца января на архипелаге произошло более шести с половиной тысяч землетрясений. Жителям прибрежных районов рекомендуют быть внимательными к официальным сообщениям и следовать указаниям местных властей.

Накануне сообщалось, что в США зафиксировали угрозу землетрясения в 9 баллов, за которым может последовать цунами.