Daily Mail: США угрожают землетрясение в 9 баллов и цунами

США,Происшествия
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По данным Геологической службы США, более 7 миллионов человек сейчас живут в зоне повышенной опасности

Фото: скриншот видео / 24.kz

В США зафиксировали угрозу землетрясения в 9 баллов, за которым может последовать цунами. Такой прогноз сделали сейсмологи из Колумбийского университета, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на  «24KZ»

Как пишет газета Daily Mail, исследования учёных показали, что вдоль разлома Каскадия, который проходит от Северной Калифорнии через Орегон и Вашингтон до Британской Колумбии, накапливается огромное тектоническое напряжение. Оно может спровоцировать землетрясение.

Последний раз сильные подземные толчки в этом районе происходили в 1700 году, и учёные опасаются, что история может повториться в ближайшее время.

Эксперты также прогнозируют смещение морского дна, которое может привести к возникновению огромной волны. В зоне наибольшего риска могут оказаться города Сиэтл и Портленд.

По данным Геологической службы США, более 7 миллионов человек сейчас живут в зоне повышенной опасности.

 

#землетрясение #США #цунами #угроза

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