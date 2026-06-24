Современная система обороны государства строится не только на профессиональной армии. Важным элементом национальной безопаснос­ти остается подготовленный резерв, способный в случае необходимости оперативно приступить к выполнению поставленных задач. Именно такую роль выполняют военнообязанные, проходящие учебные сборы в подразделениях территориальной обороны.

В течение десяти дней 120 военнообязанных проходили обучение по программе, охватившей основные направления военной подготовки – от государственно-правовой и тактической до специальной и огневой. Сборы начались с приведения подразделений в боевую готовность и приема военнообязанных на пунк­те сбора. Следом прошли занятия, организованные по принципу последовательного перехода от теории к практике. Особое внимание уделялось действиям по охране и обороне объектов стратегического назначения, организации службы на блокпостах, несению караульной службы и отражению нападения условного противника.

Всего программа подготовки включала 18 дисциплин. По сути, речь шла не о кратком ознакомительном курсе, а о комплексной системе восстановления и совершенствования военных навыков граждан, состоящих в запасе.

Финальной проверкой стали тактико-специальные учения на полигоне «Орда». Здесь военнообязанные действовали в условиях, максимально приближенных к реальным. Подразделения отрабатывали охрану стратегических объектов, организацию обороны, взаимодействие между группами и отражение атак условного противника. Наряду с выполнением боевых задач участники учений отрабатывали действия, которые могут потребоваться в чрезвычайных ситуациях. Среди них – оказание первой медицинской помощи условно раненым, тушение пожаров, прочесывание местности и конвоирование задержанных.

Особое место в программе занимала огневая подготовка. Военнообязанные выполнили учебные и контрольные стрельбы из штатного вооружения, подтвердив уровень владения оружием и способность действовать в составе подразделений.

Как отмечают специалисты, территориальная оборона сегодня рассмат­ривается как важнейший элемент обеспечения устойчивости государства. Ее задачи заключаются не только в выполнении военных функций, но и в защите объектов инфраструктуры, обеспечении общественной безопас­ности и поддержании стабильности в особый период.

По словам командира бригады территориальной обороны подполковника Талгата Мажимбекова, подобные сборы позволяют также напомнить каждому гражданину, состоящему в запасе, о его ответственности перед страной, о его главной гражданской обязанности – быть защитником Родины.

Высокую оценку организации сборов дал помощник акима Туркестанской области по вопросам военной безопасности и обороны полковник Амантай Акимкулов, посетивший заключительный этап подготовки. Он ознакомился с условиями размещения личного состава, организацией полевого быта и ходом практических занятий. По его словам, командование бригады продемонстрировало профессиональный подход к подготовке резервистов, а сами участники учений показали хорошие результаты при выполнении поставленных задач.

Важно отметить, что государство создает необходимые условия для прохождения подобных сборов. За военнообязанными сохраняются место работы и средняя заработная плата, предусмотрены денежная компенсация, обеспечение обмундированием и полноценным питанием.

Подготовка резерва остается одной из составляющих обороноспособнос­ти страны. И хотя для большинства участников сборов военная форма через несколько дней вновь сменится гражданской одеждой, приобретенные навыки и знания остаются важным элементом общей системы безопасности государства.