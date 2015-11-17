​В условиях стандартов ВТО

В июне нынешнего года в Женеве завершились переговоры по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. После прохождения всех про­цедурных формальностей республика станет 162-м членом ВТО. Для нашей страны членство открывает значительные экономические перспективы, связанные как с привлечением инвестиций, так и с увеличением товарооборота и транзитного потенциала.

В этих условиях актуальным становится совершенствование национальной транспортной системы. На сегодня Казахстан уже располагает развитой сетью автомагистралей, кроме того, во исполнение Послания Главы государства «Нұрлы жол – путь в будущее» планируется построить и реконструировать автомобильные магистрали по направлениям Центр – Юг, Центр – Запад и Центр – Восток.

Особый аспект развития транзитного потенциала страны – обеспечение органами внутренних дел надлежащего уровня дорожной безопасности, основным показателем чего считается состояние аварийности и дорожно-транспортного травматизма. Благодаря принятым полицией комплексным мерам по итогам 2014 года достигнуто снижение числа ДТП по сравнению с 2013-м на 13% (с 23,4 тыс. до 20,4 тыс.), также зарегистрировано уменьшение количества погибших в ДТП на 15% (с 3 тыс. до 2,6 тыс. человек) и раненых на 13% (с 29,9 тыс. до 26 тыс. человек).

Положительная тенденция снижения показателей аварийности сохраняется и в текущем году. Так, за три квартала достигнуто уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий на 5% (с 14,4 тыс. до 13,7 тыс.), также сократилось количество погибших в ДТП на 1% (с 1 810 до 1 792 человек) и раненых – на 5% (с 18,3 тыс. до 17,5 тыс. человек).

Безусловно, значительное влия­ние на дисциплину участников дорожного движения повлияли изменения, внесенные в 2014 году в Кодекс об административных правонарушениях за некоторые виды нарушений ПДД. Так, в два раза увеличен штраф за превышение водителями установленной скорости движения на 10–20 км/;ч, за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения, за нарушение правил остановки или стоянки транспорт­ных средств. В три раза увеличен штраф за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других автомобилей.

Кроме того, усилена ответственность за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, – взыскание в виде штрафа 15 МРП заменено на лишение права на управление транспортным средством на один год, а также за управление автотранспортом в состоянии опьянения – лишение водительских прав на срок три года за первое подобное нарушение, на шесть лет и административный арест на 15 суток – за повторное и на 10 лет и арест на 30 суток – за третье.

Помимо изменения законодательства за нарушение ПДД, МВД совместно с другими государственными органами принимаются превентивные законодательные меры, направленные на формирование современного и безопасного автомобильного парка страны. Так, в целях нейтрализации рис­ков, связанных с увеличением ввоза транспортных средств в условиях ЕАЭС и ВТО, в том числе подержанных, не соответствующих требованиям безопаснос­ти и экологическим нормам, с марта текущего года в Казахстане введен запрет на ввоз транспорта ниже четвертого экологического класса. То есть автомобилей европейского производства и США старше 2007 года выпуска, японского и российского производства – старше 2010-го. Также запрещен ввоз транспортных средств, не имеющих подушек безопасности, антиблокировочной тормозной системы, креплений для детских сидений и дневных ходовых огней.

Кроме того, с апреля текущего года введено лицензирование деятельности юридических лиц, которые занимаются официальным ввозом и продажей автотранспорта на территории Казахстана, что существенно усложняет деятельность «серых» дилеров.

Помимо поэтапного доведения автомобильного парка до соответствия общемировому уровню требований к экологической и пассивной безопасности, уделяется внимание и подготовке водителей. Если ранее в Казахстане водительские удостоверения имели всего пять категорий, то с марта 2015 года введены новые водительские удостоверения, имеющие семь категорий (А, B, C, D, ВЕ, СЕ, DE) и шесть подкатегорий (A1, B1, C1, D1, C1E и D1E) транспортных средств, соответственно изменены и прог­раммы подготовки водителей.

Новые водительские удостоверения позволяют упорядочить эксплуатацию скутеров, трициклов и иного так называемого мини-транспорта, а также эксплуатацию транспорта с прицепами. При этом новые водительские удостоверения полностью отвечают требованиям Конвенции ООН «О дорожном движении».