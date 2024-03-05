В закупках инвесторов нужно увеличить долю казахстанских товаров и услуг – Бектенов

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Проводя заседание правительства, премьер-министр Олжас Бектенов высказался о важности развития местного содержания в РК, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

- В закупках инвесторов, квазигосударственного сектора следует заметно увеличить долю отечественных товаров и услуг. Развитие казахстанского производства, поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест – одни из наших приоритетных задач.

Государство предоставляет большой спектр поддержки инвесторам, а они, в свою очередь, должны исполнять встречные обязательства по обеспечению роста производительности и безопасности труда, обучению местных кадров, увеличению экспорта и конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг, - заявил глава кабмина.

 

#Бектенов #инвесторы #закупки #казахстанское содержание

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