В закупках инвесторов нужно увеличить долю казахстанских товаров и услуг – Бектенов

- В закупках инвесторов, квазигосударственного сектора следует заметно увеличить долю отечественных товаров и услуг. Развитие казахстанского производства, поддержка малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест – одни из наших приоритетных задач.

Государство предоставляет большой спектр поддержки инвесторам, а они, в свою очередь, должны исполнять встречные обязательства по обеспечению роста производительности и безопасности труда, обучению местных кадров, увеличению экспорта и конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг, - заявил глава кабмина.