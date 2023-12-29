В защиту прав

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Кадиша Ныгмет

Рассмотрены юридические аспекты переселения семей с юга и кандасов в северные регионы.

фото из архива "КП"

Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с представительством миссии Международной организации по миграции в Казахстане провела серию «круглых столов» в Жамбылской и Актюбинской областях, а также в городе Шымкенте, посвященных актуальным вопросам совершенствования механизмов защиты прав трудящихся-мигрантов в контекс­те укрепления взаимодействия местных исполнительных органов с неправительственными организациями.

Большой интерес у участников встреч вызвало выступ­ление заместителя председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемира Абишева. В частности, он отметил актуальность вопросов соблюдения прав человека в Казахстане в контекс­те его международных обязательств, а также важность учета пос­ланий Главы государства в совершенст­вовании правозащитных механизмов и укреп­лении социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав трудящихся-мигрантов.

По его словам, миграционная политика является одним из важных стратегических направлений Республики Казахстан и в сфере внешней миграции ориентирована на стимулирование этнической репатриации (кандасов), привлечение высококвалифицированных трудящихся-мигрантов. А в сфере внутренней миграции – на решение проб­лем расселения населения по северным регионам в соответствии с потребностями экономики и с учетом демо­графической ситуации в них.

Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте международных обязательств РК.

В ходе «круглых столов» состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека, в том числе прав мигрантов, гарантированных Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, совершенствования национальных механизмов защиты прав человека в соответствии с международными стандартами.

В докладах и выступлениях участников затронуты проб­лемы имплементации норм международного права, совершенствования национальных механизмов защиты прав человека, а также вопросы совершенствования судебной и внесудебной защиты прав человека в Казахстане.

Было отмечено важное значение международных договоров по правам человека, ратифицированных Казах­станом, в совершенствовании правозащитных механизмов и укреплении национальной системы защиты прав человека.

Выработанные рекомендации «круглых столов» будут направлены в уполномоченные государственные органы.

#население #миграция #переселение #кандасы #миграционная политика

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