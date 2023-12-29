В защиту прав Свежий выпуск 29 декабря 2023 г. 1:00 52 Кадиша Ныгмет Рассмотрены юридические аспекты переселения семей с юга и кандасов в северные регионы. фото из архива "КП" Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с представительством миссии Международной организации по миграции в Казахстане провела серию «круглых столов» в Жамбылской и Актюбинской областях, а также в городе Шымкенте, посвященных актуальным вопросам совершенствования механизмов защиты прав трудящихся-мигрантов в контексте укрепления взаимодействия местных исполнительных органов с неправительственными организациями. Большой интерес у участников встреч вызвало выступление заместителя председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемира Абишева. В частности, он отметил актуальность вопросов соблюдения прав человека в Казахстане в контексте его международных обязательств, а также важность учета посланий Главы государства в совершенствовании правозащитных механизмов и укреплении социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав трудящихся-мигрантов. По его словам, миграционная политика является одним из важных стратегических направлений Республики Казахстан и в сфере внешней миграции ориентирована на стимулирование этнической репатриации (кандасов), привлечение высококвалифицированных трудящихся-мигрантов. А в сфере внутренней миграции – на решение проблем расселения населения по северным регионам в соответствии с потребностями экономики и с учетом демографической ситуации в них. Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев придает важное значение верховенству закона и установлению правовой культуры в казахстанском обществе, соблюдению конституционных прав каждого в контексте международных обязательств РК. В ходе «круглых столов» состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека, в том числе прав мигрантов, гарантированных Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, совершенствования национальных механизмов защиты прав человека в соответствии с международными стандартами. В докладах и выступлениях участников затронуты проблемы имплементации норм международного права, совершенствования национальных механизмов защиты прав человека, а также вопросы совершенствования судебной и внесудебной защиты прав человека в Казахстане. Было отмечено важное значение международных договоров по правам человека, ратифицированных Казахстаном, в совершенствовании правозащитных механизмов и укреплении национальной системы защиты прав человека. Выработанные рекомендации «круглых столов» будут направлены в уполномоченные государственные органы. #население #миграция #переселение #кандасы #миграционная политика