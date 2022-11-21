В защиту женщин

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Анастасия Катранова

Госорганам и бюджетным организациям нужно внедрять политику по противодействию сексуализированным домогательствам.

Такое предложение было озву­чено на состоявшейся в столице Международной научной конференции «Семейно-демографи­ческая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана».

Во второй день заседания участники обсуждали вопросы, касающиеся планирования браков, противодействия гендерному и бытовому насилию в Казахстане и равноправия мужчин и женщин. К слову, о том, насколько важно уделять внимание теме семьи и рождаемости, еще на панельной сессии говорил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. По его словам, к 2029 году следует ожидать демографического всплеска.

– Абсолютный рекорд по рож­даемости XX столетия был зафиксирован в 1987 году, – отметил Саясат Нурбек. – Тогда родились 417 тысяч детей. По итогам этого года ожидается, что число рожденных детей достигнет 500 тысяч, в прошлом году эта цифра составляла 456 тысяч, в позапрошлом – 426 тысяч. Получается, что за три последовательных года мы получим новые рекорды. И эта волна ударит по системе образования. Нам предстоит большая работа.

Хотя, что скрывать, дефицит ученических мест и кадров наблюдается уже сейчас. Педагоги в шутку просят не вводить латиницу: мол, даже нынешнего количества букв в алфавите (42 буквы) не хватает для обозначения параллелей. Есть даже первый «Ю», «Я» и «Х» классы.

– По поручению Президента страны реализуется проект «Комфортная школа». К 2024–2025 годам нам нужно срочно готовить 70 тысяч педагогов, а к 2026-му – 120 тысяч учителей, – добавил глава ведомства.

Отдельно министр остановился на вопросах дальнейшей поддержки гендерного равноправия, продвижения и обеспечения равного доступа женщин к науке, высшему образованию, в том числе к управленческим функциям. Пятьдесят процентов научных сотрудников Казахстана – представительницы прекрас­ной половины человечества.

Однако, как отметила в своем докладе член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Найла Мухтарова, по показателю «Участие женщин в политике» наша респуб­лика находится на 103-м месте в списке из более чем 150 стран мира. Работать есть над чем. И не только в области карьерного продвижения казах­станок, но и агитации значимости сексуального и психологического здоровья молодежи, в том числе на этапе планирования семьи, формирования идеи осознанного родительства.

Не менее важно создать надежную систему для защиты женщин и детей от домашнего и сексуального насилия.

– В Казахстане отсутствуют прямой запрет и юридические санк­ции на совершение сексуализированных домогательств, – отметила уполномоченный по правам ребенка в городе Алматы, доктор права (PhD), эксперт по международному праву и гендерной политике Халида Ажигулова. – При совершении таких преступлений применяют, как правило, статью 434 КОАП «Мелкое хулиганство», которая влечет за собой штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток. Не учитывается тяжесть психологи­ческой травмы, которую испытали пострадавшие от сексуализированных домогательств. Если нет официального состава, то нет и статистики, не ведется мониторинг, нет госпрограмм по профилактике, помощи пострадавшим, нет бюджета на решение проблемы.

По мнению спикера, в КОАП РК необходимо ввести отдельную статью за сексуализированные домогательства, криминализировать этот вид преступления, а также «секстинг» (отправление интимных фото преступника) и «сталкинг» (навязчивые преследования).

– Следует ввести обязательные требования ко всем работодателям о внедрении политики против сексуализированных домогательств и сексуальной эксплуатации, надругательств в отношении клиентов. Использовать аналогичный опыт нужно обязать и все госорганы, бюджетные организации (в отношении сотрудников и граждан, обращающихся к ним), – предложила Халида Ажигулова.

По итогам двухдневной конференции, по словам организаторов, будет разработан научно обоснованный экспертный анализ. На его основе предстоит подготовить предложения Правительству и органам местного самоуправления по вопросам семейно-демографической и гендерной политики.

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