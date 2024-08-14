В Жанааркинском районе впервые проведена лапароскопическая операция

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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В многопрофильной центральной районной больнице пациенту с острым аппендицитом сделали лапароскопическую аппендэктомию.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Возможность проведения таких операций здесь появилась благодаря установленной в текущем году системе для малоинвазивных эндоскопических вмешательств с применением гибкого или жесткого эндоскопа. Данная аппаратура позволяет точно диагностировать состояние внутренних органов, изучить имеющиеся заболевания и назначить правильное лечение.

Для медиков Жанааркинского района области Улытау выполнение хирургической операции с использованием современного оборудования стало большим достижением. Первая лапароскопическая аппендэктомия была успешно выполнена врачом-хирургом Ибрагимом Сайлаубаевым. Состояние пациента стабильное. В дальнейшем подобные хирургические операции будут осуществляться в плановом порядке.

Жанааркинская многопрофильная центральная больница входит в число 32 действующих центральных районных больниц, которые в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» будут преобразованы в межрайонные многопрофильные центральные больницы.

В рамках проекта в Жанааркинской больнице проводится большая подготовительная работа, которая позволит создать все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотой час». Врачи уже сегодня предоставляют специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению на месте, без выезда в городские и областные клиники.

#медицина #операция #лапароскопия

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