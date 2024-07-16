В зной без воды

Этот вопрос не раз поднимался в акимате на различного уровня заседаниях, говорилось «о принятии мер», о том, что «выделяются некие средства». В прошлом году даже отмечалось, что «в следующем сезоне проблем не будет». Однако и нынче ситуация лучше не стала...

Природа, погода и возросшее водопотребление – примерно так чиновники объясняют сложившуюся в Актау нехватку питьевой воды.

В слишком жаркую погоду ее потребление резко возрастает, мощностей для обеспечения этих потребностей у поставщика воды – ТОО «МАЭК» – элементарно не хватает. Для решения проблемы необходимо нарастить производительность передела опреснения на 20–25 тыс. кубометров воды в сутки. Работы в этом направлении, заверяют чиновники, ведутся. Говорят, осталось потерпеть совсем немного...

Недавно воду отключали поч­ти на сутки. В верхние микрорайоны в принципе водовозки приезжают, люди ведрами ее набирают. В «высотках» не хватает давления, кто-то просто все лето остается без воды, специально просыпается в четыре-пять утра, пока соседи спят, чтобы хоть что-то набрать из-под крана. И так не первый год.

Обещания слышны – результата не видно. Когда в очередной раз местные власти просят «войти в положение», возникают вопросы: как так получается, что в гостиницах всегда есть вода; почему на автомойках не слышно об ее перебоях?

Более того, в регионе работают как минимум три аквапарка и с десяток бассейнов. Нет ни у кого проблем с водой – только у населения! Как тут не злиться? Почему интересы бизнеса ставятся выше жизни горожан, недоумевают люди.

Уставшие от пустых обещаний граждане уже несколько раз устраивали протесты, привлекая к проблеме внимание местных властей. Чиновники приезжали к манифестантам, извинялись, объясняли ситуацию и просили подождать «до августа». Якобы сейчас уже идут пусконаладочные работы на нескольких новых установках, и «вот-вот» ситуация изменится.

Подобные обещания и увещевания звучали и год, и два года назад… По факту происходит следующее: в августе проходит температурный пик, становится чуть прохладнее, потребление воды снижается, и будто вопрос решается сам по себе. Но...

За последнее десятилетие город вырос почти в два раза. Почему никто не позаботился о коммуникациях? Ежедневные сводки местных новостей на предмет того, в каком микрорайоне сегодня не будет воды и света, стали уже притчей во языцех. Это вообще нормально – начинать утро с того, чтобы искать, есть ли ваш дом в списках на отключение, и радоваться, если его нет, и надеяться на то, чтобы не случилось очередной водопроводной аварии?!

Чтобы убедить общественность в обоснованности своих обещаний, чиновники даже организовали пресс-тур по ТОО «МАЭК» и опреснительному заводу «Каспий».

Энергокомбинат «МАЭК» является основным предприятием, снабжающим Мангистаускую область опресненной питьевой водой. Его производственная мощность составляет 52 тыс. кубометров воды сутки. Однако рост объектов жилого фонда и производственных предприятий увеличил спрос на питьевой ресурс, что, по словам руководства комбината, обернулось нехваткой получаемых объемов воды.

В ближайшие дни новая установка обратного осмоса, смонтированная на территории ЦУВС-2 «МАЭК», начнет ежесуточно поставлять жителям города дополнительно шесть тысяч кубометров питьевой воды.

Как прокомментировал ситуацию директор завода по приготовлению дистиллята и производственного тепловодоснабжения ТОО «МАЭК» Денис Саморуков, летом в Актау водопотребление процентов на 30 выше, чем зимой – поливаются зеленые насаждения, чаще моются машины, люди в целом больше пьют воды.

Конечно, расходуют воду и аквапарки, и базы отдыха, которые в зимний период не работают. Однако хочу оговориться: ТОО «МАЭК» на базы отдыха воду не поставляет, там не труб. Им дает воду опреснительный завод «Каспий».

– На данный момент, – сказал Денис Саморуков, – мы претворяем на практике следующее решение; в январе с МАЭКом был заключен договор на строительство установки обратного осмоса общей производительностью шесть тысяч «кубов» воды в сутки. Сейчас проводятся пусконаладочные работы. Как только они закончатся, вода пойдет в город, и это заметно снизит ее дефицит в Актау. Конечно, в следующем году мощности надо будет еще увеличивать…

Опреснительный завод «Каспий» также внесет свой вклад в решение проблемы дефицита питьевой воды в регионе. Напомним, 60–65% ее отправляется потребителям Мунайлинского района, остальной объем распределяется между Каракиянским районом, аэропортом, войсковыми частями и объектами туризма, расположенными на Теплом пляже.

В условиях дефицита питьевой воды часть энергоресурса предприятие направляет и областному центру. На стадии завершения находится проект по увеличению мощности завода с 20 тыс. до 40 тыс. кубометров опресненной воды в сутки.

– Завершены строительно-монтажные работы, начата дополнительная пуско-наладка. В конце июля включим первую установку в тестовом режиме. В августе планируется поэтапное включение остальных установок, – сообщил директор опреснительного завода «Каспий» Нурлыбай Аккулов.

Сегодня Актау не хватает 20–25 тыс. кубометров воды в сутки. Выход на полную мощность двух проектов ежесуточно даст региону дополнительные 26 тыс. «кубов» питьевой воды. Следует подчеркнуть, что вопрос об ускорении решения данной проблемы поднимал в личной беседе с акимом области Президент страны Касым-Жомарт Токаев.