В зоне особого внимания

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Михаил Тё, Жамбылская область

Владельцам оружия, добровольно сдавшим его в полицию, выплатили около 10 миллионов тенге.

В регионе завершилась акция по выкупу у населения незарегист­рированного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, главной целью которой является профилактика правонарушений с применением огнестрельного оружия. На ее проведение из рес­публиканского бюджета было направлено 10 млн 404 тыс. тенге.

– Всего жители области сдали в полицию 160 единиц оружия. Если в первые годы акции встречались экзотические экземпляры, включая кустарно изготовленное или раритетное оружие, то сейчас это в основном оставшиеся от родственников предметы охотничьего снаряжения. Все оружие подлежит уничтожению, – проинформировал начальник управления административной полиции департамента полиции области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

По его словам, большая часть оружия оценена по второй категории, куда вошло оружие, пригодное к стрельбе, но утратившее первоначальный вид и имеющее дефекты. Было сдано 149 единиц такого вида оружия. К третьей категории – непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации из-за технических неисправнос­тей оружие – эксперты отнесли 11 единиц.

Между тем на территории региона все еще находят оружие, похищенное во время январских массовых беспорядков. К примеру, на днях возле одного из недостроенных зданий областного центра полицейскими обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Изъяты два мешка, в которых были спрятаны 11 единиц оружия, включая автоматы Калашникова, охотничьи карабины марки ТОЗ, нарезное оружие и другое.

Ранее найдено еще 5 единиц оружия, 2 гранаты РГД и свыше 200 пат­ронов. Кроме того, под одним из мостов Тараза вскрыт тайник, где находились травматический пистолет МР-79-9, два пистолета неизвестных марок, слезоточивая граната, магазин от пистолета Макарова и 54 патрона трех калибров, украденные из здания областного департамента полиции во время трагических событий января.

Ведется работа и по выявлению у населения незарегистрированного оружия. Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару» в Кордайском районе сотрудниками полиции был задержан 60-летний местный житель, нелегально хранивший одно нарезное оружие марки ТОЗ. Другой факт незаконного хранения установлен в районе Т. Рыскулова. Там при проверке крестьянского хозяйства, принадлежащего 41-летнему мужчине, обнаружены три единицы незарегистрированного оружия.

По всем этим фактам начато досудебное расследование. Всего за пять дней операции из незаконного оборота блюстителями закона изъято 33 единицы огнестрельного оружия. Львиную долю составили гладкоствольные ружья (23 штуки). Также на руках жителей хранились травматические и газовые пистолеты. На все найденное и изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

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