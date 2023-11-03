В зоосаде новый питомец

Общество
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Раушан Утеулина

На днях питомник ТОО «Бурабай даму» пополнился новым жителем. Зиму здесь в безопасности проведет отставший от стаи птенец краснокнижного лебедя-кликуна.

фото пресс-службы ГНПП «Бурабай»

Пернатого в зоопитомник доставили работники Буландынского лесничества. А история спасения птенца лебедя началась в селе Макинка района Биржан сал.

Сельские жители, они же соседи – Николай Русских и Алия Есимова – практически одновременно заметили, что в небольшом пруду рядом с их домами среди домашних гусей плавает лебедь. Сельчане, хорошо знающие, что лебеди – птицы стайные, собратьев своих не бросают, забеспокоились и, не мешкая, сообщили о произошедшем в ГНПП «Бурабай».

Вечером дикая птица, не отставая от гусей, подошла к дому. Наблюдающие за ней соседи заметили, что оперенье на левом крыле лебедя частично отсутствует, имеются небольшие повреж­дения. Видимо, поэтому не смог птенец лететь и отстал от стаи. Ту ночь птица спокойно провела вместе с домашними гусями.

Сотрудники Буландынского лесничества приехали в Макинку утром следующего дня. Мастер леса Арман Апаханов осмотрел птицу. Это был птенец лебедя-кликуна из выводка нынешнего года. Самое главное, сделали вывод лесники, кроме небольших повреждений, у пернатого не было переломов. Вдвоем с водителем лесничества Виталием Сурковым они осторожно «упаковали» лебедя для его же безопасности и доставили для дальнейшей лечебной реабилитации в зоопи­томник ТОО «Бурабай даму».

Напомним, что зоосад в поселке Бурабай основан в далеком 1976 году, поначалу как охотничий домик, куда привозили раненых животных и птиц. Сегодня это большой питомник, где содержатся около трех десятков представителей дикой фауны. В холодное время года они живут в специальном зимнике.

Всего же в ГНПП «Бурабай» насчитывается 197 видов птиц, 14 из них – краснокнижные.

#лебедь #питомник #Бурабай даму

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