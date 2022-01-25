Вакцина – защита для здоровья: представители столичного духовенства призвали граждан ревакцинироваться против КВИ

Представители столичного духовенства посетили прививочный пункт, расположенный в ТРЦ «Абу-Даби Плаза», где прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает официальный сайт городского акимата.Священнослужители прошли ревакцинацию и призвали граждан получить вакцину против КВИ, чтобы обезопасить здоровье.«Сегодня представители столичного духовенства проходят ревакцинацию против коронавируса. Мы поддерживаем в целом вакцинацию. Считаем, что главным методом в борьбе с пандемией является вакцина. Поэтому призываем всех горожан пройти вакцинацию и ревакцинацию. В целом в столице действуют 54 религиозных объединения, есть также общественные и неправительственные религиозные организации», - рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султан Нурдаулет Альмуханов.По его словам, практически все сотрудники управления привиты двумя компонентами вакцины. Теперь проходят ревакцинацию. Среди них есть представители Духовного управления мусульман Казахстана и русской православной церкви.Ревакцинацию сегодня проходили около 60 представителей столичного духовенства.Вместе с тем благочинный города Нур-Султана архимандрит Сергий подчеркнул, что нельзя отказываться от вакцинации, прикрываясь религиозными мотивами.«Православные христиане, так же как и все жители страны, прекрасно понимают опасность коронавирусной инфекции. Подавляющее большинство верующих прошли вакцинацию. Многие прошли ревакцинацию, благодаря чему удалось спасти много жизней, особенно среди пожилых людей. Многие наши священнослужители переболели, находились на изоляции. Ни в коем случае нельзя связывать эту сферу с любой религией. Неправильно, когда под предлогами религиозных мотивов пытаются оправдать борьбу с этим. Это вопрос науки и медицины. На данный момент это дает реальную защиту, и лично в моей практике вакцинация спасла жизни многих людей. По религиозным мотивам никто не имеет права обосновывать свои отказы. Лично мое мнение, вакцинация – защита для здоровья и помощь близким», - отметил он.Напомним, только вакцинация и ревакцинация позволят обезопасить здоровье граждан от опасной болезни, победить пандемию и вернуться в докарантинный ритм жизни.