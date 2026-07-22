Валат Мусаев стал чемпионом мира среди юниоров по стрельбе по движущейся мишени

Сборная Казахстана завоевала медаль на чемпионате мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках турнира представитель юниорской сборной Казахстана Валат Мусаев стал обладателем "золота".
Казахстанский спортсмен показал лучший результат в в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров (смешанное упражнение).
Представитель Южной Кореи Чэхён Бэ занял второе место, а финский спортсмен Уильям Эрик Вилькман замкнул тройку призеров.
Отметим, что чемпионат мира завершится 26 июля.