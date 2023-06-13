Ваши денежки тю-тю

В департаменте полиции Восточного Казахстана поделились данными: с начала года по области зарегистрировано около трехсот фактов интернет-мошенничества! Львиная доля – почти 80% – это преступления, совершенные из-за рубежа.

«Мама, мне подбросили наркотики, нужно заплатить выкуп», «С вашего счета прямо сейчас снимают средства, подтвердите реквизиты карты», «Ваш телефонный номер участвует в акции, для передачи приза сделайте предоплату»… Как пояснили полицейские, у хитрецов в ходу множество «оберток», в которые они заворачивают обман. И пока простодушные граждане позволяют вешать себе лапшу на уши, преступники уводят денежные средства с их счетов.

Одной из самых распространенных уловок является, например, требование оплаты или предоплаты за товар или услугу, предлагае­мые на популярных платформах в Интернете.

– Часто люди попадаются на предложения вложить свои средства, чтобы затем вернуть с прибылью, – рассказал заместитель начальника управления полиции Усть-Каменогорска Орал Рысбаев. – Другой распространенный прием, когда представляются по телефону сотрудником службы безопасности банка, заявляют о сомнительных операциях, проводимых якобы с использованием счета гражданина. Втираются в доверие, выспрашивают реквизиты. А затем оформляют на него кредиты или, наоборот, снимают все сбережения.

Избежать обмана можно с помощью простых правил, о которых в правоохранительных органах и банках не устают напоминать.

Во-первых, сотрудники финансовых учреждений и, тем более, служб безопасности никогда не звонят, чтобы уточнить реквизиты счетов. Самым правильным в такой ситуации будет сразу прервать разговор, положить трубку. Во-вторых, никогда, никому, ни при каких условиях нельзя сообщать и передавать свои персональные данные, устанавливать сторонние мобильные приложения из неизвестных источников. В-третьих, нужно не лениться один раз в две недели менять коды доступа и пин-коды карт на мобильных банкингах.

В настоящее время в департаменте полиции действует специальная группа по раскрытию интернет-мошенничества. Кроме того, идет создание группы «Киберпол» – ее задачей будет оперативное реагирование на все правонарушения, совершаемые с использованием информационных технологий.