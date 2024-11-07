Важная цель – обеспечить гражданам с особыми потребностями социальную поддержку

На принципах равноправия

Всего в Казахстане зарегистрировано 732 тыс. граждан, имеющих инвалидность. Правительством осуществляется комплекс мер по поддержке данной категории лиц и формированию комфортной безбарьерной среды.

Принят Социальный кодекс, запущена Цифровая карта семьи, позволяющая проводить постоянный мониторинг и анализ благосостояния казахстанских семей. Кроме того, упрощен и переведен в проактивный формат порядок оформления инвалидности, внедрено его заочное установление. На портале соцуслуг доступна возможность выбирать необходимые технические средства и процедуры для реабилитации.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, в соответствии с Социальным кодексом обеспечивается государственная поддержка по принципу создания справедливого общества, равноправия и недопустимости ограничения прав человека в сфере соцзащиты.

– Ежегодно совокупные расходы из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования увеличиваются примерно на 22%. В текущем году они составили 748,5 миллиарда тенге, – сказала спикер.

Государственная поддержка лицам с инвалидностью оказывается в проактивном формате. Услуги предоставляются через портал социальных услуг.

По словам главы МТСЗН, на 1 ноября текущего года 148 тыс. человек (39%) из числа трудоспособных среди людей с особыми потребностями обеспечены работой. При этом уровень занятос­ти по регионам не достигает и 50%. В разрезе отраслей занятости лидируют научная деятельность, государственное управление, образование, торговля и здравоохранение.

21% лиц с инвалидностью заняты в качестве специалистов-профессионалов, 19% – неквалифицированные работники, 13% – специалисты-техники, 11% – руководители и госслужащие, работники сфер услуг, продаж.

Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих специальные соцуслуги для лиц с особыми потребностями. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Процесс полностью оцифрован.

– Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности, – уточнила докладчик.

По озвученным ею данным, на сегодня 110 тыс. казахстанцев получают специальные социальные услуги в 1 021 организации, в том числе их оказывают 177 неправительственных организаций, работающих по государственному социальному заказу.

С Нового года в Казахстане стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого получателя соцуслуг.

Для безбарьерной жизни

За последнее пятилетие структура инвалидности взрослого населения не изменилась. На первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – злокачественные новооб­разования, на третьем – психические заболевания.

– В целях ранней диагностики и профилактики осложнений хронических неинфекционных заболеваний ежегодно на уровне первичной медико-санитарной помощи 3,4 миллиона человек из числа взрослого населения охватываются скринингами на болезни системы кровообращения, сахарный диабет, онкологию. Данные пациенты обеспечиваются динамическим наблюдением и бесплатными амбулаторными лекарственными средствами, – доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В республике функционируют 83 инсультных и 48 центров коронарографии для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медицинская реабилитация взрослым оказывается по семи профилям: кардиологии, кардиохирургии, невропатологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии и с 2024 года – злокачественным новообразованиям. За последние три года вдвое увеличено количество реабилитационных коек – до восьми тысяч в 772 организациях здравоохранения.

Для повышения требований к поставщикам услуг пересмотрены стандарты оказания реабилитационной помощи и минимальных требований оснащения. С 2025 года вводится новая модель оценки системы качества первичной медико-санитарной помощи по раннему выявлению и профилактике осложнений хронических неинфекционных заболеваний, что позволит снизить инвалидизацию.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, как организовано обучение граждан с инвалиднос­тью. На учете психолого-медико-педагогической консультации состоят 203 тыс. детей с инвалидностью, из них 66 тыс. – дошкольного, 137 тыс. – школьного возраста с ежегодным ростом.

Обучение, воспитание, реабилитация детей, нуждающихся в специальной поддержке, осуществляется в 496 специализированных организациях образования. Для обучения детей с особыми образовательными потребностями созданы условия в 69% дошкольных организаций, 88% школ, 80% колледжей.

В школах имеется 1 071 специально оборудованный кабинет. С детьми данной категории работают девять тысяч специальных педагогов. Должность «педагогов-ассистентов» вводится и в детсадах.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов доложил о создании безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и обеспечении их жильем. Директор ОФ «ITeachMe» Захира Бегалиева рассказала о проводимой фондом работе по подготовке и переобучению людей с особыми потребностями.

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил «ITeachMe» за вклад в социализацию граждан с особыми потребностями и подчеркнул важность данной работы.

– Все люди, которые прошли обучение, должны быть трудоустроены. Предприниматели должны либо принимать на работу таких людей, либо мы должны продумать меры государственной или частной поддержки бизнес-инициатив. Необходимо особое внимание со стороны государства и бизнеса. По итогам заседания нам надо продумать комплекс мер с институтами развития, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министру труда и социальной защиты населения проработать этот вопрос.

Качественно,

без формализма

Глава Правительства отметил, что система поддержки государством лиц с инвалидностью постоянно совершенствуется. В регионах открываются реабилитационные центры. Только за минувший год подобные объекты появились в области Абай, Жамбылской и Туркестанской областях.

До конца года будет введен в эксплуатацию центр в Западно-Казахстанской области. Акимату Актюбинской области поручено активизировать работу по завершению строительства. Далее открыть подобные социальные учреждения планируется в Акмолинской, Атырауской областях, Жетысу и Шымкенте.

Особое внимание должно быть уделено вопросам дальнейшего формирования инклюзивной городской среды. На сегодня в Казахстане к потребностям лиц с инвалидностью адаптировано 45% инфраструктуры. Олжас Бектенов подчеркнул, что важно проводить качест­венную работу в этом направлении без формализма для достижения реального эффекта.

– По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведется планомерная работа по созданию благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Необходимо активизировать работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью, пожилых людей. Особенно это касается социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров. Министерству промышленности и строительства поручаю пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить качество и ответственность участников строительства. Нужен контроль над соблюдением норм, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, важно решать вопрос с перевозками лиц с инвалидностью посредством внедрения инватакси. В настоящее время в республике функцио­нируют почти 150 таких служб. Перед акиматами поставлена задача по содейст­вию в увеличении парка автомобилей.

Премьер-министр поручил Минис­терству труда совместно с акиматами и бизнесом уделить особое внимание вопросу трудоустройства лиц с инвалидностью. Для удобства поиска подходящих вакансий создана специальная электронная биржа труда, государством субсидируются рабочие места, и при этом из общего числа трудоспособных людей с инвалидностью работу находят около 39%.

Министерству здравоохранения необходимо улучшить качество работы по ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству для предупреждения инвалидности. Вместе с тем важно усилить подготовку педагогов, работающих с особенными детьми, – соответствующая задача поставлена перед министерствами просвещения и науки.

Руководитель Правительства поручил масштабировать опыт ряда регионов по подбору инновационных техни­ческих средств по непрерывной реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. В настоящее время такая услуга доступна в областях Павлодарской, Кызылординской, области Абай и Шымкенте. В 14 университетах страны ведется подготовка социальных работников.

Отмечена необходимость полной интеграции информационных систем здравоохранения и труда в целях дальнейшего повышения качества медико-социальной экспертизы. В связи с этим профильным министерствам поручено завершить работы до конца текущего года.

В целом с начала 2024 года в госорганы поступило свыше 16 тыс. обращений от лиц с инвалидностью. Олжас Бектенов подчеркнул, что в решении проблемных вопросов необходим индивидуальный подход, и социальным службам важно активизировать свою работу.

– Необходимо продолжить работу по созданию и продвижению новых стандартов социальной политики. Наиболее актуальными являются разработка и внедрение инновационных технологий в систему социального обеспечения и защиты. Все эти вопросы должны быть аккумулированы в разрабатывае­мой по поручению Главы государства Концепции по инклюзивной политике. В декабре этот документ должен быть принят. Поэтому Министерству труда и социальной защиты необходимо внести в Правительство проект концепции уже к 15 ноября. В целом вопросы по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью должны находиться на постоянном контроле первых руководителей центральных и местных государственных органов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

О законодательных инициативах

Затем члены Правительства рассмот­рели проект Плана законопроектных работ на 2025 год. Документ, подготовленный Минюстом на основании поручений Главы государства, руководства Правительства, стратегических докумен­тов и предложений государственных органов, представил министр юстиции Азамат Ескараев.

Спикер сообщил, что проектом плана в 2025 году предусмотрена разработка 19 законопроектов по таким актуальным направлениям, как здравоохранение и медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, рынка телекоммуникаций. Причем шесть из 19 документов являются законопроектами в новой редакции, 13 предполагают внесение поправок в действующие законы.

В рамках осуществления Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы проектом Плана предус­мотрена разработка Закона «О государственной службе».

Премьер-министр отметил, что на исполнение поручений Главы государства направлены 12 из 19 законопроектов. Правительству и другим госорганам предстоит подготовить внушительный пакет законодательных инициатив, направленных на устойчивое развитие экономики, улучшение системы здравоохранения, а также качества жизни граждан.

В рамках реализации Послания Главы государства проект плана предусмат­ривает разработку нового Закона «О банках и банковской деятельности», направленного на устойчивое развитие финансового рынка и стимулирование экономической активности бизнеса и граждан. Также особое внимание уделено совершенствованию выборного законодательства, государственной службы, обязательного медицинского страхования, развитию здравоохранения, альтернативных источников энергии, рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

Члены Правительства одобрили предложенный проект плана. Премьер-министр поручил завершить внесение и обеспечить качественное сопровождение в Парламенте всех оставшихся законопроектов плана текущего года.