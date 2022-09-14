Важнейший драйвер экономики

Сельское хозяйство Казахстана имеет огромный потенциал и может стать ведущей движущей силой экономики. При этом важным инструментом должны выступить кооперативы сельхозтоваропроизводителей.

Контроль за субсидиями

Послание Президента страны затронуло практически все сферы общественной жизни Казахстана. При этом, несомненно, самыми обсуждаемыми темами стали те, что касаются предложений уже осенью нынешнего года провести досрочные президентские выборы, а в первом полугодии 2023-го – депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Не меньший интерес у граж­дан вызвал и социальный блок Послания,­ особенно вопрос, касающийся отчисления 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, фиксации пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года.

Значительно меньше в обществе обсуждаются вопросы экономического блока, хотя в этой части Послания тоже озвучены не менее важные инициативы. Масштабность предстоящей работы подтверждается тем, что Президент поручил разработать сразу несколько новых кодексов – Бюджетный, Градостроительный, Налоговый.

Кроме того, изменения и дополнения будут внесены, скорее всего, и в Гражданский кодекс РК, так как в Послании поручено определить на законодательном уровне понятие «конгломерат».

Глава государства отметил, что базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – рост благосостоя­ния граждан.

Вопросы административного регулирования цен, бюджетной и налоговой политики, поддержки предпринимательства, кредитов, земельных отношений, недостатка водных ресурсов, привлечения инвестиций, строительства дорог, здравоохранения, образования, социального обеспечения, роста зарплат, поддержки молодежи и человека честного труда имеют самое непосредственное отношение к проблематике села и сельского хозяйства страны.

Глава государства еще раз напомнил, что состояние аграрной отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Поставлена стратегическая задача по увеличению объемов производства и повышению добавленной стоимости отечест­венной сельхозпродукции. При этом Президент отметил, что время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое.

Для отхода от сырьевой направленности отрасли необходимо увеличивать объемы переработки агропродукции. Чтобы решить эту задачу, надо выполнить, на мой взгляд, два условия. Первое – освободить обороты по производству, переработке, реализации, экспорту, импорту сельскохозяйственной продукции продовольственного назначения от налога на добавленную стоимость. Ведь НДС сдерживает развитие пищевой промышленности, препятствует формированию цивилизованного рынка продовольственных товаров и создает условия для перманентного роста цен на них.

Второе условие – отказавшись от всех прочих видов субсидий в сельском хозяйстве, оставить только два: субсидирование конечной продукции, произведенной и отгруженной на переработку, на экспорт и по импортозамещению на внутренний рынок, а также субсидирование ставки вознаграждения по кредитам перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств для закупа отечественного сельскохозяйст­венного сырья.

В совокупности эти субсидии позволят привлечь в сельское хозяйство оборотные средства в сумме до 1 трлн тенге в год, обеспечить доступность финансов для всех сельхозтоваропроизводителей, вплоть до самых мелких, снизив при этом коррупционные риски.

Кроме того, эти субсидии будут стимулировать рост урожайности сельхозкультур и продуктивнос­ти сельхозживотных, а значит, и повышение производительности труда, не говоря уже об увеличении объемов производства и повышении качества. Все это обеспечит самый простой и эффективный механизм конт­роля за выделением и освоением средств, о чем и говорил в своем Послании Глава государства.

При разработке нового Налогового кодекса кроме освобождения оборотов продовольственных товаров от НДС необходимо предус­мотреть полное освобождение сельского хозяйства страны от всех видов налогов, за исключением тех, что связаны с заработной платой.

Необходимо создание инфраструктуры сельского хозяйства. В условиях рыночной экономики она может быть основана на сервисно-потребительской кооперации самих сельхозтоваропроизводителей. В своем Послании Президент особо отметил: «Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация».

Кооперативы призваны оказывать сельхозтоваропроизводителям в первую очередь услуги по реализации произведенной продукции, по организации поставок семян, удобрений, техники, запчастей, ГСМ, кормов; по механизации, мелиорации, защите растений, ветеринарии, кредитованию; по обеспечению фермеров информацией о ценах на продукцию, о новых сортах, породах, технологиях, об изменениях в законодательстве; по доведению до сельчан мер государственной поддержки, в том числе субсидий.

Сельского труженика нужно освободить от необходимости бегать по кабинетам для сбора бумаг, чтобы он мог заниматься только своим основным видом деятельности – производством сельхозпродукции. А кооперативы могут все вышеперечисленные услуги обеспечить крестьянам с доставкой на дом, до поля, до фермы.

ЛПХ и налоги

Все ныне безработные сельчане, называемые чиновниками самозанятыми, при условии вступления в сельский кооператив и производства в личных подсобных хозяйства товарной сельхозпродукции, реализации ее через кооператив и уплате соответствующих налогов и сборов должны быть признаны занятыми продуктивным надом­ным трудом. Это полноценные рабочие места, поэтому через кооперацию решается проблема сельской безработицы, уровень которой в отдельных селах достигает 90% и выше.

Если обеспечить эти условия, то уверен, что доходы сельских жителей окажутся в разы выше нынешнего уровня. Именно через участие сельчан в деятельности кооперативов можно активизировать также процессы внедрения принципов местного самоуправления в селах.

Дело в том, что кооперативы могут стать мощной экономической опорой в работе сельских акимов, они позволят наконец-то полноценно сформировать бюджеты четвертого, сельского, уровня.

По самым скромным подсчетам, каждое ЛПХ может производить и реализовывать сельхозпродукции на сумму не менее 100 тыс. тенге в месяц. Налоговым законодательством предусмотрено удержание и перечисление в бюджет налога у источника выплат по ставке 10% от суммы реализации продукции, то есть каждое из 1,7 млн ЛПХ в стране может уплачивать налог на сумму 10 тыс. тенге в месяц.

Общая сумма налога по стране составит более 200 млрд тенге в год. Для сравнения: сегодня все агроформирования страны платят в бюджет всех налогов около 60–70 млрд тенге в год.

Половину из указанной выше суммы налога 200 млрд тенге можно зачислять в бюджет именно того села, житель которого заплатил этот налог. На каждый из 2,2 тыс. сельских и поселковых округов будет приходиться приличная сумма – около 50 млн тенге в год.

Вторую половину налоговые органы могут зачислять на персональные лицевые счета сельчан в обязательные фонды. Как говорят сельские врачи, сегодня главной проблемой в медицинском обслуживании сельчан является отсутствие накоплений у сельчан в Фонде медицинского страхования – около 90% сельских жителей не имеют накоп­лений в ОСМС, хотя с момента введения единого социального платежа прошло уже четыре года.

Через кооперативы можно решить многие проблемы сел и сельчан – это благоустройство населенных пунктов, организация внешкольного образования сельских школьников (кружки, спортивные секции, дополнительные занятия по иностранным языкам и другим предметам).

Кооперативы сельчан могут и должны стать основой развития села. Социальной – как базы для создания рабочих мест; экономической – как источника повышения доходов населения и формирования бюджетов сел; политической – как основы формирования местного само­управления.