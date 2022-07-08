Важно для Казахстана и тюркского мира

В Ватиканской апостольской библиотеке сосредоточены уникальные источниковые материалы по истории Запада и Востока, большая часть которых представлена на латинском, древнегреческом, раннегерманских и скандинавских языках. Редкими источниками являются папская переписка, хроники, рассказы и записки путешественников, миссионеров и другие нарративные свидетельства, содержащие ценные сведения по истории гуннов, тюркских каганатов, Дешт-и-Кипчака, Золотой Орды, интеграции Востока и Запада на Великом шелковом пути.

Казахстан во внутренней и внешней политике особую роль отводит религиозным и межконфессиональным отношениям. Именно поэтому Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в апреле текущего года провел переговоры, в частности с Папой Римским Франциском, которые проходили в режиме видеоконференции.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.

Глава нашего государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.

Папа Римский Франциск выразил признательность Президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума. Подчеркнута исключительная значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.

– Мы видим, насколько разно­образна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия, – сказал понтифик.

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и депутаты во время рабочего визита в Ватикан отметили, что на предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий планируется обсудить также вопросы социально-духовного развития человечества в постпандемический период. Стороны выразили уверенность в том, что религиозные деятели могут внести значительный вклад в борьбу с пандемией, ее социально-экономическими и гуманитарными последствиями.

В последнее время в ходе двусторонних встреч между Казахстаном и Ватиканом был подписан ряд документов в плане усиления научного и культурного сотрудничества между двумя сторонами. Это было достигнуто в ходе недавнего официального визита в Ватикан заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди, удостоенного личной аудиенции Папы Римского.

В частности, было подписано Письмо о намерениях в целях установления взаимодействия в научной и культурной областях между Институтом востоковедения им. Р. Б. Сулейменова Министерства науки и высшего образования РК и Апостольским архивом Ватикана и Апостольской библиотекой Ватикана.

В связи с вышеуказанным уместно было бы привести несколько общих сведений о Ватикане.

Ватикан формировался постепенно, в течение восемнадцати столетий. В первой четверти ХХ века это государство было создано в соответствии с договором, заключенным Ватиканом с итальянским правительством в 1929 году, названным Латеранскими соглашениями, так как он был подписан в палаццо Сан Джованни «в Латеране». Соглашения утвердили за Святым Престолом (т. е. Ватиканом) положение государственного субъекта согласно международному праву, а кроме того – положение Высшего управления Католической церкви. В преамбуле к соглашениям записано, что Святой Престол «обладает абсолютной и реальной независимостью, а также гарантированным суверенитетом в международном сообществе».

Ватикан (град Ватикан) имеет собственный флаг с изображением перекрещенных ключей апос­тола Петра на желто-белом фоне. Для охраны Папы и государства еще в 1506 году была образована Швейцарская гвардия численнос­тью в 100 стражников. Они одеты в красочную униформу; существует и корпус жандармерии, имеющий функции полиции, а также отвечающий за госбезопасность.

В Ватикане на уникальной площади Св. Петра высится самый главный христианский храм – Собор Святого Петра. На приезжающих в Рим он производит особое впечатление своим величием и великолепием. Над собором возвышается грандиоз­ный и впечатляющий купол Микеланджело.

Дворцы и хранящиеся в них коллекции представляют музейный комплекс необычайной важности благодаря своим богатствам и ценности шедевров, которые на протяжении веков были собраны усилиями понтификов, а также роскошным помещениям, в которых они находятся. Ватиканские дворцы составляют общий грандиозный ансамбль зданий с многочисленными залами, салонами, галерея­ми, библиотеками, капеллами, коридорами, дворами и садами, обогащенными художественными сокровищами. Со времени эпохи Ренессанса не было великого художника, который не оставил бы здесь бессмертного следа своего гениального творения.

Особенное место в Ватикане занимает Сикстинская капелла (лат. Sacellum Sixtinum; итал. Cappella Sistina), построенная архитектором Джованни де Дольчи между 1475 и 1483 годами по заказу папы Сикста IV. Ныне Сикстинская капелла – выдающийся памятник периода Возрождения. Капелла постоянно заполнена посетителями. Она закрывается для посещения, в случае когда в ней собирается конклав, то есть избирательное собрание кардиналов по выбору нового Папы. Хор Сикстинской капеллы – это всемирно известный профес­сиональный церковный хор.

Ватиканская апостольская библиотека (Biblioteca Apostolica Vaticana) учреждена Папой Римским Николаем в 1451 году. Ватиканская библиотека занимает первое место в Европе по древнос­ти и богатству манускриптов, то есть рукописей и библиографичес­ких редкостей. В великолепном Сикстинском зале выставлены некоторые редчайшие экземпляры, среди которых древняя рукопись Библии IV века; «Евангелие от Матфея» VI в.; палимпсест, то есть рукопись на пергаменте, содержащая большую часть De Repubblica Цицерона, четыре экземпляра Вергилия с III по V век.

В связи с достигнутыми выше договоренностями о сотрудничестве между Казахстаном и Ватиканом в области науки и культуры исследование редчайших письменных, археологичес­ких, художественных и иных памятников истории и культуры, хранящихся в Ватикане, имеет и для Казахстана большое государственное значение. Наши историки, востоковеды, лингвисты и специалисты в области смежных наук получают хорошую возможность доступа к работе в ватиканских архивах и книгохранилищах. Здесь они должны выявлять письменные источники на латинском, раннегерманских и скандинавских языках о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, начиная с ранних периодов. Во время загранкомандировок в Рим⁄Ватикан и другие страны Запада следует осуществлять поиск, анализировать и переводить новые источниковые материалы по истории Гуннской империи на Западе, Аварского и Тюркского каганатов, а также государственных и племенных образований на территории Казахстана эпохи древности и средних веков, включая Казахское ханство.

Большая часть этих источников представлена исключительно на классических языках (латинский, древнегреческий). К примеру, это сочинения таких хронистов, как Евнапий (Eunapius), Павлин Пеллейский (Paulinus Pellaeus), Пифей (Pytheas), Аполинарий Сидоний (Apolinarius Sedonius), Амброзий (Ambrosuis Mediolanensis), Олимпиадор (Olympiodorus), Геродиан (Herodian), Гидаций (Hydatius Lemicus), Орозий (Paulus Orosius), Приск Панийский (Priscus Panites), Проспер Тиро (Prosper Tiro), Клавдий Клавдиан (Claudius Claudiannus), Исидор Севильский (Isidorus Hispalensis), Иордан (Jordanes), Виктор Тонноненский (Victorius Tonnonensis), Беда (Beda) и ряда других позднеантичных и средневековых авторов.

Особую ценность в Риме представляют редчайшие документы и материалы в научных фондах, книгохранилищах и музеях Ватикана, а также в интерьерах Собора Святого Петра – главного католического храма мира.

Весьма ценные сведения имеются, в частности, в указах римских императоров и так называемом «Житии Святых», содержащиеся в следующих изданиях: Liber legum Novellarum D. Valentiniani III – Novellae constitutiones imperatorum Theodosii II, Valentiniani III, Maximi, Maioriani, Severi, Anthemii. Ed. G. Haenel. Lipsiensis, 1844; Codex Theodosianus Volumen II Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes edidit adiutore Th. Mommseno, Paulus M. Meyer. Weidmann Hildesheim, 1990; Vita Lupi episcopi Trecensis – Monumenta Germaniae Historica, T. III. Hannoverae, 1896; Vita Anniani episсopi Aurelianencis. – Monumenta Germaniae Historica. T.III. Hannoverae, 1896; Vita Genovefae virginis Parisensis. – Monumenta Germaniae Historica. T. III. Hannoverae, 1896, и др.

Большой интерес представляют источники на скандинавских языках, некоторые из них можно вкратце привести. Это прежде всего саги (Edda. Die Lieder Des Codex Regius nebst Verwandten Denkmälern. Hrsg. von G.Neckel I. Text, Heidelberg, 1914; Die Sagen. Von den Wölsungen und Niflungen, den Wilcinen und König Thidrek von Bern. – Der Thidrekssaga von A. Raszmann. Hannover, 1858; Germanische Heldensage von H. Schneider I. Band I. Buch: Deutsche Heldensage. Berlin, 1962) и ряд других источников.

Результаты научно-исследовательской деятельности в Ватикане, а также в ряде университетов и научных организаций Западной Европы (Италия, Германия, Испания, Франция и др.) с переводом и анализом латинских и других текстов лучше всего представить затем в виде коллективных трудов, монографий, научных статей, докладов, учебных пособий на казахском, русском, английском и других языках. Следует отметить, что здесь много новых материалов, которые впервые будут введены в научный оборот в масштабах Европы, СНГ и других регионов мира. Особенно это касается перевода с латинского языка манускриптов-рукописей, касающихся истории Казахстана и Центральной Азии.

Работая в Ватикане, казахстанским ученым необходимо предпринять исследование многогранного взаимовлияния тюркского мира и Европы, а также политической, социально-экономической и культурной истории тюркских народов и Казахстана на основе изучения новых, ранее не опубликованных источников на латинском, раннегерманских и скандинавских языках и новейшей зарубежной исторической и иной литературы.

Особую ценность для истории, культуры и международных отношений Казахстана, Цент­ральной Азии и тюркского мира представляет переписка римских пап и государей Запада с ханами Золотой Орды, великими монгольскими ханами и ильханами в Иране. Эти письма понтификов и королей и ответы на них со стороны правителей различных частей империи могут пролить яркий свет на характер международных отношений в Азии и Европе той эпохи, межконфессиональные и иные отношения.

Вместе с тем в Ватикане немало сведений о торговле на Великом шелковом пути между Востоком и Западом. Можно почерпнуть данные и о культурных связях. Неоценимые сведения имеются о взаимоотношениях Золотой Орды, Дешт-и-Кипчака с Мамлюкским государством в Сирии и Египте, в том числе периода правления Султана Бейбарса.

Автором этих строк в разное время, с 1972 года, то есть с момента начала научно-педагогический деятельности на кафедре Всемирной истории КазГУ (КазНУ) проделана определенная научно-поисковая работа. Так, в особенности во время загранкомандировок в Рим и Ватикан были выявлены определенные новые источниковые материалы по истории Гуннской империи на Западе, Аварского каганата, Золотой Орды. Большая часть этих источников представлена исключительно на латинском языке. Результаты научно-исследовательской деятельности в Ватикане, а также в некоторых университетах и научных организациях Западной Европы с переводом ряда латинских текстов опубликованы в моих монографиях, научных статьях, докладах, учебниках и учебных пособиях на казахском, русском и других языках. Здесь немало новых материалов, которые впервые введены в научный оборот. Особенно это касается перевода с латинского языка отдельных манускриптов-рукописей.

Однако эту кропотливую, большую работу следует продолжить далее целым коллективом ученых и специалистов. Причем она требует значительных долговременных усилий историков, востоковедов, лингвистов со знанием прежде всего латинского языка и представителей смежных меж­дисциплинарных направлений.

Далее в Ватикане казахстанским ученым на основе источниковых и архивных материалов следует проделать значительную работу по воссозданию подлинной, объективной истории Золотой Орды – крупнейшей средневековой державы в Евразии. Основную ее территорию составлял именно Казахстан с его древним историческим прошлым, начиная с эпохи античности и средних веков.

Особую ценность для истории и культуры Казахстана, Цент­ральной Азии и тюркского мира представляет переписка понтификов с ханами Золотой Орды, великими монгольскими ханами и ильханами в Иране.

Кстати сказать, в письменных источниках и архивных фондах Ватикана часто встречаются такие названия, как Qybcaq – Qyfcaq, Kipshak, Khanat Kipshak, Khanat Qyptschak, Kumanien, Cumania, Cumanicus. Итальянские путешественники XIII–XV вв., например, отмечали те пути, по которым можно пересекать земли Цент­ральной Азии и каганат кипчаков (Khanat Kipshak). В данном случае определение «каганат» совпадает с понятием «государство».

В Biblioteca Apostoliсa Vaticana и книгохранилищах, архивах стран Европы следует уделить особое внимание сведениям европейских путешественников, особенно XIII–XV вв. на Восток – Центральную и Восточную Азию. Это особый тип исторических источников, проливающий яркий свет на историю международных отношений, а также хозяйство и быт, социально-политические порядки, религию и нравы. Многие из них до сих пор неизвестны для наших читателей и стран СНГ.

Всего я указываю на наличие 126 имен тех, кто совершал путешествия в Восточную и Цент­ральную Азию, начиная с середины ХІІІ века. Многие из них почти неизвестны. Исключение составляет возможно узкий круг отдельных специалистов Западной Европы. Например, можно привес­ти здесь следующих: Balduin von Hennegau, Odorico da Pordenone, Isachus Venerio (Venier), Jacobus von Florenz, Paschalis Hispanus de Victoria, Gottifredo Morosini, Giovanni Querini и целый ряд других путешественников и миссионеров.

Указанные уникальные материалы, содержащиеся в Ватикане, могут иметь важное значение в деле духовно-нравственного воспитания казахстанского общества. Они, несомненно, обогатят и существенно пополнят источниковый и литературный запас при написании истории и культуры Казахстана и тюркского мира. Эти редкие и ценные письменные памятники будут способствовать в то же время определению места и роли Казахстана в исторических процессах Евразии.

Целесобразно проводить встречи в Казахстане с научными работниками Ватикана и учеными-профессорами известного во всей Европе и мире высокорейтингового университета Ла Сапиенза (La Sapienza Universita di Roma) в Риме. С этим университетом по моей инициативе и при личном участии еще в 2015–2016 годах был подписан и действует Меморандум о тесном международном сотрудничестве на базе КазНУ им. аль-Фараби. Здесь и совместная подготовка специалистов-магистров истории по двойному дип­лому, стажировки и участие в международных конференциях и т. д. Вместе с тем профессоры этого университета участвуют в выпуске докторов PhD в качестве зарубежных руководителей.

С казахстанской стороны помимо историков и востоковедов в этих мероприятиях могут принимать участие археологи, этнологи, лингвисты, философы, политологи, религиоведы, а также представители других специальностей. Останавливаясь на роли науки в Новом Казахстане, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев особенно отметил роль ученых социально-гуманитарного направления.

– Сегодня исследовательские центры КазНУ имени аль-Фараби, – подчеркнул он, – активно включившись в реализацию реформ, вносят вклад в дальнейшее укреп­ление независимости, обеспечение межконфессионального и межэтнического согласия.

Анализ и введение в научный оборот новых источников и литературы, имеющихся в Ватикане, сыграют значительную роль в осуществлении научной и учебной деятельности, особенно при подготовке конкурентоспособных историков, востоковедов, политологов, лингвистов нового поколения в рамках бакалавриата, магистратуры и докторантуры в Республике Казахстан.