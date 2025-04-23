Важно повышать электоральную культуру

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Александр Бри

Председатель ЦИК встретился со студентами Каз­АТИУ им. С. Сейфуллина и столичной молодежью.

фото ЦИК РК

На встречу с главой ЦИК Нурланом Абдировым в стенах Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина в Астане собрались более 400 студентов, представители Клуба молодых избирателей при ЦИК, столичных молодежных организаций. В мероприятии также приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, Экспертного совета при ЦИК, председатели и члены территориальных избирательных комиссий, депутаты столичного маслихата.

Председатель Центризбиркома рассказал о деятельности комиссии, развитии избирательной системы и избирательных органов страны и акцентировал внимание на элементах стратегического развития ЦИК: видении, миссии, ценностях, принципах, целях, приоритетах.

Особое внимание в ходе диалога с молодежью было уделено трансформации избирательной системы в рамках масштабной конституционной реформы Президента Касым-Жомарта Токаева.

– Сегодня более 90 процентов депутатов маслихатов избираются­ напрямую населением. Около 97 процентов акимов сельских округов, поселков и городов районного значения уже избраны на основе прямого тайного голосования. Это является­ важнейшим шагом в сторону расширения гражданского учас­тия и подотчетности власти, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

В ходе встречи состоялась сессия вопросов и ответов. Молодые люди, в частности, спрашивали о требованиях, предъявляемых к кандидатам в акимы, о правилах и процеду­рах отзыва депутатов маслихатов и возможности внедрения института отзыва в отношении избираемых акимов сельского уровня, о мерах по повышению электоральной активности избирателей. Делились и своими идеями.

Так, магистрант Академии государственного управления при Президенте РК Айсана Рахимова предложила цифровизировать процедуру выдачи избирателям открепительных талонов. Активным участникам встречи были вручены экземпляры научных изданий по выборной тематике, выпущенных к 30-летию ЦИК.

Встреча завершилась традиционным онлайн-опросом среди молодежи по ключевым вопросам электоральной повестки. По результатам опроса 46,2% респондентов отметили, что признанные судом недееспособными граждане не должны голосовать на выборах и референдумах, а 45,7% – что граждане, признанные судом виновными в совершении прес­тупления и содержащиеся в местах лишения свободы, не должны обладать правом на голосование.

86,8% опрошенных считают, что кандидат в Президенты должен сдавать лингвистичес­кий экзамен на знание казахского языка. 67,1% поддержи­вают существующие требования для кандидатов в Президенты по сроку проживания в стране, а в депутаты Мажилиса Парламента – в избирательном округе.

Также студентам был задан вопрос о формах голосования: 47% ответили, что предпочи­тают голосовать традиционным бюллетенем, а 39,7% – что не стали бы голосовать на выборах и референдумах посредством Интернета по причине возможных нарушений законодательства и манипуляций. Кроме того, 28,2% респондентов не поддерживают введение досрочного (многодневного) голосования на выборах и референдумах.

В завершении встречи председатель ЦИК особо подчерк­нул, что необходимо повышать электоральную культуру молодых избирателей, их понимание важности участия в выборах акимов сел, поселков, городов, районов, депутатов маслихатов и Мажилиса Парламента.

– Вы должны понимать, что с помощью выборов непосредственно участвуете в важных общественно-политических и электоральных процессах, – отметил глава Центризбиркома, обращаясь к молодым людям.

#ЦИК #студенты #Каз­АТИУ

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