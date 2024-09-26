В нашей стране многое делается для продвижения казахского языка: проводятся бесплатные курсы, организуются разговорные клубы, создаются темати­ческие телепередачи и обучаю­щие интернет-ресурсы. Даже билборды и вывес­ки, которые мы встречаем на своем пути каждый день, помогают нам: читая, мы запоминаем слова и пополняем лекси­ческий запас. В результате растет количество людей разных национальностей, владеющих казахским или изучающих его.

Эту тенденцию отмечает руководитель Центра развития языков Медицинского университета Караганды кандидат филологических наук Марина Маретбаева:

– Казахский язык постепенно становится средством межэтнического общения. За последние десять лет ситуация с развитием государственного языка кардинально изменилась. Это я вижу, в частности, по своему университету. В 2015 году около 80% преподавателей выбирали курсы английского и только 20% – казахского. Потом расстановка приоритетов изменилась. На сегодня число преподавателей, владеющих государственным языком, значительно увеличилось. И если в 2019 году их было примерно 60%, то сейчас – почти 80%.

Карагандинский лингвист отмечает, что для успешного изучения госязыка важны не только условия, но и осознанная человеком необходимость в этом. Сегодня она существует во многих сферах. К примеру, без сертификата КАЗТЕСТ вас не примут в магистратуру или докторантуру. Не владея казахским, не получится устроиться на госслужбу. В банковском секторе и сфере обслуживания без базовых знаний тоже придется туго. В лучшем случае можно лишиться клиента, а в худшем – работы.

– Я считаю, что в этом вопросе важно соблюсти баланс, – продолжает Марина Маретбаева. – Нельзя допустить, чтобы знание государственного языка стало исключительным критерием при трудоустройстве или поступлении в вуз. Профессиональные качества и опыт кандидата нужно учитывать в обязательном порядке.

У Марины Маретбаевой большой опыт преподавания казахского языка как взрос­лой аудитории, так и молодежи. За годы практики она нашла, можно сказать, формулу успеха. Она складывается из двух частей – это современные методы обучения плюс харизма педагога.

– Очень важно, чтобы преподаватель, его образ, подача себя и даже тембр голоса нравились слушателям. Симпатия – это немаловажный фактор для усиления интереса к изучаемому языку, – делает важное заключение лингвист. – Правильно говорят: у тебя не будет второй возможности произвести первое впечатление. Педагог уже на первом занятии должен наладить контакт с ауди­торией. Если его упустить, то результата не будет. От этого, по моему личному убеждению, на 50% зависит результат.

Марина Маретбаева не приемлет любые проявления авторитаризма в педагогах. Они особенно ярко проявляются в характере школьных учителей и преподавателей колледжей. Нередко бывает так, что педагоги уже с первых уроков обращаются к ученикам и студентам только на казахском языке. Мол, хочешь не хочешь, а поймешь. А некоторые даже считают, что вправе стыдить своих слушателей-казахов за незнание родного языка. Такое давление, как правило, отбивает всякое желание учиться и к тому же усиливает психологический барьер.

– Когда ты обучаешь человека, не надо делать из него виноватого. Это некоррект­но. Он не виноват в том, что чего-то не знает, – предос­терегает филолог. – Мы должны прививать любовь к казахскому языку представителям других этносов на понятном им языке. Это неписаное правило! Если мы будем ему следовать, то добьемся хороших результатов. Вот тогда казахский действительно станет языком межнационального общения.

Отметим, что Марина Маретбае­ва занимается не только преподавательской работой, но и научной. Она является членом Терминологической комиссии при Минис­терстве здравоохранения РК. Карагандинка вместе с коллегами из других вузов Казахстана помогает переводить на госязык медицинские термины, поскольку многие из них до сих пор остаются кальками с русского языка.

Кроме того, педагог борется за то, чтобы в стандарты вузовского образования вернули такую дисциплину, как «профессиональный язык». Она считает ее важной для будущих медиков. К сожалению, многие нынешние студенты не знают, как написать диагноз на казахском языке, подготовить научную статью или составить доклад, чтобы выступить на конференции. А ведь это свидетельствует об уровне их профессиональной подготовки.

– Я разработала учебное пособие, которое называется «Культура речи для студентов медицинских вузов», – продолжает Марина Маретбаева. – На своих занятиях мы используем его как дополнительную литературу. К сожалению, сейчас не каждый владеет официально-деловым стилем. И мы преподаем его студентам, чтобы они могли грамотно составлять документы, писать доклады и тезисы для выступления.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что казахский язык становится все популярнее. Владение им – это веление времени. Казахский язык помогает нам расширять свои знания, налаживать связи и развивать межличностные отношения.