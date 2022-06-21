Важные реформы

Прошедший 5 июня референдум – очередной шаг Казахстана в сторону реализации программы политической модернизации и реформирования системы защиты прав человека, считают в США.

«Соединенные Штаты Америки всецело поддерживают реформы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и реформированию системы защиты прав человека, а также оценивают прошедший 5 июня референдум как очередной шаг в реализации этих реформ», – отмечает заместитель государственного секретаря США по граж­данской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

Об этом, как сообщает Министерство иностранных дел РК, говорится в ее письме Специальному представителю Президента РК по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

«Мы всегда готовы помочь Казахстану на сложном пути демократизации государственной системы управления, созданию открытых и слышащих институтов, а также усилению сферы защиты прав человека совместно с независимым гражданским обществом», – отметила Узра Зея в своем письме.

В сообщении также говорится, что США привержены мирному, стабильному, процветающему и демократичес­кому Казахстану. Выражена надежда на продолжение диалога по обсуждению конкретных достижений нашей страны на пути к демократическому, ответственному и подотчетному государственному управлению.