Вдоль красавицы Ульбы

Усть-Каменогорск в двойной праздник – День Конституции и День города – получил подарки в виде новой набережной и небольшого сквера.

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В свои 304 года областной центр Восточного Казахстана стал вопреки времени только моложе и привлекательней. В исторической части на правом берегу Ульбы появилась новая набережная – с большой пешеходной зоной, фонтанами, детской спортивно-игровой площадкой, лабиринтом и другими фишками. Для туристов строители установили памятный камень с QR, где можно найти всю информацию о новом городском пространстве.

В последний раз областной центр видел подобный проект в конце 1980-х, когда был завершен участок набережной Иртыша до района Пристани. Причем благоустроили его вообще лишь в нулевые. Поэтому проект современной прогулочной зоны в городе восприняли на ура. Более того, данный район впервые получил такого рода территорию. Архитекторы предусмотрели решения, сочетающие комфорт, большие открытые пространства и инфраструктуру отдыха. Одна из детских площадок выполнена, например, в экостиле из деревянного бруса. Есть бесподобная фото- и селфи-зона в виде носа корабля с видом на течение Ульбы.

К слову, красивая набережная – это только эстетическое дополнение к новой автодороге, которой строители соединили маршрут между двумя мостами на реке. Водители давно ждали этот участок, чтобы срезать объезд по сверхзагруженной соседней магистрали. Для разграничения трассы и пешеходной части в проекте запланировали широкую живую изгородь из декоративных кустарников и хвойных деревьев. В следующем году местная исполнительная власть пообещала горожанам разбить здесь большие газоны и цветники.

Устькаменогорцы сразу наполнили зону отдыха доброй семейной атмосферой. Мамочки устроили парад колясок, семьи с двойняшками и тройняшками провели свой фестиваль – с пес­нями и танцами.

Другим приятным сюрпризом стал благоустроенный небольшой сквер по улице Новаторов. Как отметили в городском акимате, население давно просило помочь привести в порядок дворы. Асфальт здесь давно раскрошился, скамейки сломались, площадки заросли сорняками.

– Мы рады, что руководство города услышало наши обращения, – поделилась эмоциями жительница Усть-Каменогорска Ботагоз Амантаева. – Здесь было очень неуютно, темно. Вечером люди боялись возвращаться с работы. Еще неделю назад все было перекопано, и, если честно, не верилось, что двор так изменится. Но результат прекрасный! Я любуюсь аллеей, по ней можно гулять с коляской. Радует, что поставили освещение, скамейки. Столько детей теперь играет на улице!

Помимо дорожек, детской площадки, качелей и скамеек мини-сквер украсили скульптурной композицией «Читающая голова». Креативное произведение изображает человека, который принимает ванну с книгой в руках. Это может быть в зависимости от предпочтений сборник стихов, исторический роман, учебный справочник... Похоже, таким наглядным способом в горожанах решили подогреть интерес к литературе и ее чтению.