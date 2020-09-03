Ведущая роль предпринимательства

– Вместе с тем, – подчеркивает бизнес-омбудсмен, – на период пос­леднего карантина количество субъектов МСБ в пострадавших от его введения отраслях составило около 3 тысяч заемщиков с общим объемом задолженнос­ти по кредитам 144 миллиарда тенге. Однако статистика АРРФР в основном показывает число заемщиков в банках второго уровня. А в кредитном портфеле банков количест­во заемщиков не превышает 8% от общего числа действующих в стране юридических лиц. При этом только около 17% индивидуальных предпринимателей являются заемщиками банков второго уровня.

Как утверждает бизнес-омбудсмен, в представленной Агент­ством по регулированию и развитию финансового рынка информации не учтено количество тех субъектов бизнеса, которые являются заемщиками мик­рофинансовых организаций или оформили розничные кредиты.

Товарные ниши для бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей прокомментировал и другое поручение Президента, касающееся создания Агентства по защите конкуренции.

– Сокращение участия государства в предпринимательской дея­тельности вызвано необходимос­тью высвобождения товарных ниш перед частным бизнесом, – говорит он. – Не секрет, что госорганы сегодня всячески препятствуют политике разгосударствления экономики.

По мнению Рустама Журсунова, создание нового агентства с прямым подчинением Президенту РК является верным решением, способным осуществить поставленную задачу.

– Кроме того, независимость антимонопольного органа будет способствовать решению проблемы по развитию конкуренции на товарных рынках, которые в настоящее время также функ­ционируют по всевозможным правилам, установленным профильными государственными органами, – подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен озвучил число разрешенных видов деятельности, предусмотренных постановлением Правительства от 28 декабря 2015 года. На 1 января прошедшего года оно составляло 347. Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по итогам 2019 года этот список удалось уменьшить на 107 видов.

– В соответствии с Планом приватизации на 2016–2020 годы предусмотрена приватизация 863 субъектов квазигосударственного сектора, – пояснил Рус­там Журсунов. – Формально на сегодня он исполнен на 96,8%. При этом 503 объекта проданы, 220 – ликвидированы (ввиду трижды несостоявшихся торгов), 78 проходят стадию ликвидации, 62 готовятся к выставлению на торги.

В доход государства от реализации вышеуказанных субъектов квазигоссектора поступило более 534 млрд тенге.

Как пояснил бизнес-омбудсмен, членами сформированной в 2019 году на базе НПП «Атамекен» рабочей группы по оптимизации расходов государственных органов было предложено сокращение дополнительно 69 из 302 предприя­тий республиканской собственности. В итоге процедуру приватизации прошли 40 предприя­тий, слияние – 50 (фактическое сокращение 27 из них), ликвидации – два.

– Общий экономический эффект, или доход государства от приватизации, и сокращение административных расходов при принятии и осуществлении рекомендаций составит 134,2 миллиарда тенге, – подытожил Рус­там Журсунов. – Ну и наконец, независимый антимонопольный орган при этом сможет адекватно осуществлять возложенные на него контрольные функции по пресечению и устранению нарушений антимонопольного законодательства.

В то же время Глава государства в своем нынешнем Послании озвучил поручения, в основу которых легли предложения, ранее разработанные институтом бизнес-омбудсмена. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, это свидетельствует прежде всего об эффективности диалога между бизнесом и властью.

Институциональная значимость частного сектора

Старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Казах­станского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Бекжан Садыков в своем комментарии также сделал акцент на том, что в условиях новой экономической реальности многие страны придерживаются политики усиленной поддержки частного бизнеса, в наи­большей степени пострадавшего от введения ограничительных мер.

– В этом смысле Казахстан не является исключением, – считает он. – Сегодня требуется реактивизация малого и среднего бизнеса для поддержания устойчивости экономики и преодо­ления серьезных последствий, вызванных пандемией и оказывающих негативное воздействие на благосостояние граждан. Субсидирование процентных ставок по кредитам, упрощение налогового администрирования и другие озвученные Президентом меры по поддержке отечественного бизнеса позволят сохранить стабильность на рынке труда и, соответственно, сберечь доходы населения. Перечис­ленное особенно важно в посткоронавирусный период.

По словам Бекжана Садыкова, нацеленность на повышение доли МСБ с 29,5% в 2019 году до 35% в 2020-м свидетельствует об усилении институциональной значимос­ти частного сектора в ближайшем будущем и, соответственно, необходимости дальнейшего формирования рыночных экономических отношений. Тем более что в течение следующего года Президент поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.

Социальное государство

«Наше государство по Конституции является социальным и поэтому должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Правительство в своей работе обязано исходить из этого принципа, а резервы необходимо находить за счет сведения на нет всех неэффективных расходов и повышения доходов», – отметил Президент в своем первом Послании.

Аналогичные задачи ставит Глава государства и в нынешнем Послании народу страны. Одним из семи основных принципов нового экономического курса республики он назвал ведущую роль частного предпринимательства. Для того чтобы данный принцип все время подкреплялся реальными делами, даны соответствующие поручения Кабинету министров и Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Экономика обязана работать на повышение благосостояния народа – таков один из главных посылов нынешнего Послания Президента. Касым-Жомарт Токаев назвал сохранение занятости и доходов населения «абсолютным приоритетом», подкрепив его целым рядом важных решений и ответственных поручений, направленных на поддержку отечест­венного предпринимательства.