Послание Президента
Ведущая роль предпринимательства
Светлана Абенова

Определить реальный процент

Как отметил Глава государства, МСБ сегодня «переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии». Поэтому в нынешнем сентябрьском Послании Глава государства особое внимание уделил поддерж­ке отечественных предпринимателей. Например, в качест­ве дополнительной помощи малому и среднему бизнесу Президентом было поручено обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам в пострадавших секторах экономики.

– Налоговые послабления, отсрочка платежей по кредитам, а также возможность рефинансирования последних на льготных условиях были предоставлены в целях нивелирования отрицательных последствий ограничительных мер, введенных в рамках карантина, и недопущения массового разорения субъектов бизнеса, – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов. – Уверен, что в сложившихся условиях принятие решения о государственном субсидировании процентных ставок по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики даст положительный эффект.

По словам бизнес-омбудсмена, чтобы эта господдержка оказалась эффективной, необходимо прежде всего правильно оценить ситуацию. По­этому весьма актуальным на данный момент является формирование единой базы данных.

– Следует составить единый перечень пострадавших отраслей с тем, чтобы определить реальный процент закредитованности бизнеса, – предлагает Рустам Журсунов.

Как явствует из сведений, предоставленных Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в период действия режима ЧП (с 16 марта по 10 мая) отсрочку платежей по кредитам на сумму 164,6 млрд тенге в банках второго уровня получили 12 411 субъектов МСБ, или 41,6% от общего числа заемщиков.

– Вместе с тем, – подчеркивает бизнес-омбудсмен, – на период пос­леднего карантина количество субъектов МСБ в пострадавших от его введения отраслях составило около 3 тысяч заемщиков с общим объемом задолженнос­ти по кредитам 144 миллиарда тенге. Однако статистика АРРФР в основном показывает число заемщиков в банках второго уровня. А в кредитном портфеле банков количест­во заемщиков не превышает 8% от общего числа действующих в стране юридических лиц. При этом только около 17% индивидуальных предпринимателей являются заемщиками банков второго уровня.

Как утверждает бизнес-омбудсмен, в представленной Агент­ством по регулированию и развитию финансового рынка информации не учтено количество тех субъектов бизнеса, которые являются заемщиками мик­рофинансовых организаций или оформили розничные кредиты.

Товарные ниши для бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей прокомментировал и другое поручение Президента, касающееся создания Агентства по защите конкуренции.

– Сокращение участия государства в предпринимательской дея­тельности вызвано необходимос­тью высвобождения товарных ниш перед частным бизнесом, – говорит он. – Не секрет, что госорганы сегодня всячески препятствуют политике разгосударствления экономики.

По мнению Рустама Журсунова, создание нового агентства с прямым подчинением Президенту РК является верным решением, способным осуществить поставленную задачу.

– Кроме того, независимость антимонопольного органа будет способствовать решению проблемы по развитию конкуренции на товарных рынках, которые в настоящее время также функ­ционируют по всевозможным правилам, установленным профильными государственными органами, – подчеркнул он.

Бизнес-омбудсмен озвучил число разрешенных видов деятельности, предусмотренных постановлением Правительства от 28 декабря 2015 года. На 1 января прошедшего года оно составляло 347. Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по итогам 2019 года этот список удалось уменьшить на 107 видов.

– В соответствии с Планом приватизации на 2016–2020 годы предусмотрена приватизация 863 субъектов квазигосударственного сектора, – пояснил Рус­там Журсунов. – Формально на сегодня он исполнен на 96,8%. При этом 503 объекта проданы, 220 – ликвидированы (ввиду трижды несостоявшихся торгов), 78 проходят стадию ликвидации, 62 готовятся к выставлению на торги.

В доход государства от реализации вышеуказанных субъектов квазигоссектора поступило более 534 млрд тенге.

Как пояснил бизнес-омбудсмен, членами сформированной в 2019 году на базе НПП «Атамекен» рабочей группы по оптимизации расходов государственных органов было предложено сокращение дополнительно 69 из 302 предприя­тий республиканской собственности. В итоге процедуру приватизации прошли 40 предприя­тий, слияние – 50 (фактическое сокращение 27 из них), ликвидации – два.

– Общий экономический эффект, или доход государства от приватизации, и сокращение административных расходов при принятии и осуществлении рекомендаций составит 134,2 миллиарда тенге, – подытожил Рус­там Журсунов. – Ну и наконец, независимый антимонопольный орган при этом сможет адекватно осуществлять возложенные на него контрольные функции по пресечению и устранению нарушений антимонопольного законодательства.

В то же время Глава государства в своем нынешнем Послании озвучил поручения, в основу которых легли предложения, ранее разработанные институтом бизнес-омбудсмена. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, это свидетельствует прежде всего об эффективности диалога между бизнесом и властью.

Институциональная значимость частного сектора

Старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Казах­станского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Бекжан Садыков в своем комментарии также сделал акцент на том, что в условиях новой экономической реальности многие страны придерживаются политики усиленной поддержки частного бизнеса, в наи­большей степени пострадавшего от введения ограничительных мер.

– В этом смысле Казахстан не является исключением, – считает он. – Сегодня требуется реактивизация малого и среднего бизнеса для поддержания устойчивости экономики и преодо­ления серьезных последствий, вызванных пандемией и оказывающих негативное воздействие на благосостояние граждан. Субсидирование процентных ставок по кредитам, упрощение налогового администрирования и другие озвученные Президентом меры по поддержке отечественного бизнеса позволят сохранить стабильность на рынке труда и, соответственно, сберечь доходы населения. Перечис­ленное особенно важно в посткоронавирусный период.

По словам Бекжана Садыкова, нацеленность на повышение доли МСБ с 29,5% в 2019 году до 35% в 2020-м свидетельствует об усилении институциональной значимос­ти частного сектора в ближайшем будущем и, соответственно, необходимости дальнейшего формирования рыночных экономических отношений. Тем более что в течение следующего года Президент поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.

Социальное государство

«Наше государство по Конституции является социальным и поэтому должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Правительство в своей работе обязано исходить из этого принципа, а резервы необходимо находить за счет сведения на нет всех неэффективных расходов и повышения доходов», – отметил Президент в своем первом Послании.

Аналогичные задачи ставит Глава государства и в нынешнем Послании народу страны. Одним из семи основных принципов нового экономического курса республики он назвал ведущую роль частного предпринимательства. Для того чтобы данный принцип все время подкреплялся реальными делами, даны соответствующие поручения Кабинету министров и Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Экономика обязана работать на повышение благосостояния народа – таков один из главных посылов нынешнего Послания Президента. Касым-Жомарт Токаев назвал сохранение занятости и доходов населения «абсолютным приоритетом», подкрепив его целым рядом важных решений и ответственных поручений, направленных на поддержку отечест­венного предпринимательства.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Плохие дороги: причин не счесть
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа

Читайте также

Послание Президента
Чудо-мечеть и величественный Чарын: уникальные сакральные м…
Послание Президента
Какой учитель нужен школе
Послание Президента
Больше полномочий – выше ответственность
Послание Президента
Казахстанцы смогут положить часть пенсионных на депозит в "…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]