На совместном заседании обеих палат Парламента Президент отметил: «Сегодня мы, высшие органы власти Республики Казахстан, торжественно заявляем, что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей нашего государства». Столица была перенесена на север на более чем 1 000 км.

Решение о переносе столицы из Алматы в центр Казахстана приняли 6 июля 1994 года (именно поэтому 6 июля считается Днем столицы). В те уже далекие от нас 90-е годы Президенту как главному инициатору идеи переноса столицы приходилось убеждать тех, кто сомневался в необходимости этого шага.

Глава государства неоднократно объяснял, зачем молодому независимому государству потребовалась новая столица. Стране нужно было дать главную идею развития, поставить огромную перспективную задачу на будущее. Осуществить ее и показать всем возможности страны.

Перемещение столицы на север было продиктовано и геополитическими причинами. В книге «В сердце Евразии» Глава государства отметил: «Этим актом Казахстан мог бы подчеркнуть свою открытость к равноправному сотрудничеству с Севером и Югом, Востоком и Западом». К тому же центр страны должен быть примерно равноудален от границ республики.

Алматы к тому времени исчерпал территориальный ресурс своего развития. Город больше не мог развиваться вширь, так как практически со всех сторон окружен горами. Он проектировался на 400 тыс. жителей, но уже к тому времени в нем проживали миллион человек.

Акмола имела более выгодную в экологическом отношении позицию: чистый, продуваемый город, расположенный на равнинной местности. Удобные транспортные коммуникации, пересечение воздушных трасс, железнодорожных и автомобильных магистралей. Наконец, стране нужен был зримый символ успеха. И Президент целенаправленно двигался к воплощению этой цели.

Выбор новой столицы отвечал практически всем 32 параметрам международных стандартов: социально-экономические показатели, климат, ландшафт, сейсмические условия, окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, строительный комп­лекс, трудовые ресурсы.

И тем не менее сомневающихся в необходимости переноса было достаточно.

Президент рассказывал о реакции некоторых депутатов Парламен­та, впервые услышавших об этой идее. По словам Главы государства, зал напоминал «немую сцену» Гоголя: испуг, удивление и настоящий шок воплотились не в словах, а в образах. Хотя при этом и нельзя утверждать, что был стопроцентный эффект неожиданности. Все-таки к началу доклада информация о том, что готовится такое обращение, уже просочилась в депутатский корпус и обсуждалась среди государственных служащих. Но одно дело – слухи, а совсем другое дело – заявление самого Президента: то, что будет необходимо бросить насиженные места, оставить свои дома и уехать в неизвестный город, становится именно необходимостью, а не гипотетической возможностью. Одним словом, вспоминает Президент, оваций решению о переносе не было.

Однако после всех перипетий депутаты поступили мудро. В зале прозвучала формулировка Верховного Совета: «…Согласиться с предложением Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева о переносе столицы государства в город Акмолу…»

Так, вопреки мнению многих скептиков переезд состоялся. И первыми перебрались на новое место работы Президент, Парламент­ и Правительство.

Новая столица была построена в рекордно короткие сроки – в отдельные годы в Астане строилось одновременно более 500 крупных объектов. Именно с началом ее строительства произошли положительные сдвиги в социально-экономическом развитии страны. Ощущался огромный мультипликативный эффект – за прошедшие годы строительная отрасль Казахстана стала одной из самых передовых и современных в экономике.

Перенос столицы ознаменовал новый подход в организации управленческой политики в масштабе государства. Она стала более сбалансированной с позиции равноудаленности ко всем регионам республики. Одновременно была проведена оптимизация административно-территориального устройства страны. Ряд областей, включая Семипалатинскую, Жезказганскую, Тургайскую и Кокшетавскую, был упразднен и передан в состав других регионов. В итоге число областей сократилось до 14.

С передислокацией столицы завершился важный этап в становлении нашей государственности.

Несмотря на мнения скептиков, сомневающихся в правильности выбора столицы, несомненно, было и большое количество энтузиастов, которые активно принимали участие в создании новой столицы. Но как ее назвать? К моменту переезда мнения в обществе были почти единодушными – Акмолу надо переименовать.

Название должно было быть звучным, красивым, отражающим новые реалии независимого Казахстана. Как вспоминает Президент, он долго и напряженно думал об этом. Название должно было быть такое, чтобы устраивало не только нас, казахстанцев, все нации и народности нашей страны, но и придирчивых иностранцев. Может быть, Караоткель? Ведь назван же Алматы по одноименному принципу − урочище Алматы. Или Есиль, или Ишим? А может быть, Сарыарка?

– Однажды ночью, – вспоминает Глава государства, – точнее в 2 часа ночи, меня словно осенило – Астана! Столица – она и есть столица! На казахском звучит очень красиво. Броско, ярко и очень звучно. Так же звучит и на русском, и английском. В этом названии есть какой-то оттенок решительности, твердости и четкости – Астана! Словно какой-то броский и краткий лозунг, отражающий наши общие настроения и ожидания от переноса столицы.

Одним из первых в столице начали строить символ города, который теперь красуется на всех магнитах для туристов и считается одной из главных достопримечательностей – Байтерек. Высота сооружения – 97 м, с шаром, венчающим конструкцию, – 105 м.

Президент видел новую казахстанскую столицу прежде всего как крупный научно-образовательный центр страны. Одним из первых его решений, связанных с новой столицей, был указ о создании Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Он был основан в 1996 году одно­временно с началом масштабной подготовки тогда еще Акмолы к приему столичных функций.

Специально для проведения Конгресса лидеров мировых и традиционных религий в столице возвели Дворец Мира и Согласия, именуемый в народе пирамидой и ставший одной из достопримечательностей города. Автор пирамиды – британский архитектор Норман Роберт Фостер.

Прежняя провинциальная Акмола стала меняться, что называется, не по дням, а по часам. Особенно левый берег, где строительство велось с нуля.

Астана стала родоначальницей абсолютно новых для Казахстана отраслей промышленности, производящих тепловозы, вагоны и вертолеты, модули солнечных батарей и многое другое. Все это является огромным вкладом в развитие экономики страны в целом.

Для развития столичной экономики активно использовались такие эффективные механизмы, как создание специальных экономических зон и технопарков, внедрение высоких технологий в различных секторах. Процесс модернизации и расширения городской инфраструктуры идет постоянно.

Значительно увеличены мощности городских теплокоммуникаций, электрических сетей. С введением в строй новой системы газоснабжения центральных регионов Казахстана, и прежде всего Астаны, завершится процесс газификации столицы.

Динамично идет обновление транспортной инфраструктуры. Начинается практический этап проекта создания в городе скоростного легкорельсового трамвая. Реконструированы и построены заново сотни километров городских дорог, возведено 4 новых моста через Есиль.

Нурсултан Назарбаев назвал строительство Астаны «сотворением чуда в ХХI веке». Глава государства отметил, что прежде подобные города никогда не строились в столь короткий срок. По его словам, Астана – это творение всего Казахстана. В ее строительстве принимали участие все регионы, и сегодня здесь проживают люди из всех областей.

Глава государства напомнил слова известного американского журналиста Ларри Кинга для описания сути столицы Казахстана: «Во всей истории завоевывают города, а Казахстан строит город».

За 20 лет население города выросло в 3 раза, так же, как и его территория. Объем жилья увеличился в 19 раз. Это впечатляющие цифры. В основном города растут за столетия, тысячелетия, а тут всего лишь миг по меркам истории.

Экономика города по сравнению с 1997 годом в 2018 году достигла 5,3 трлн тенге. Инвестиции, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, возросли в 50 раз. Внебюджетные инвестиции составили 80%. За 20 лет в строительство Астаны было вложено 2,3 трлн тенге, то есть государственные средства, вложенные в развитие Астаны, окупились более чем в 3 раза.

Президент позаботился о создании зеленого пояса вокруг Астаны. На территории города, особенно его левобережной части, разбито множество парков и скверов, украшающих столицу и улучшающих ее экологию.

Город радует всех наших соотечественников, восхищает наших гостей. Президент подчеркивает, что в строительстве нашего прекрасного города есть заслуга каждого казахстанца.

Но между тем уже стало привычным, когда именно Нурсултана Назарбаева называют главным архитектором Астаны. Здесь нет никакого преувеличения. Именно Глава государства, выдвинув идею о строительстве новой столицы, приложил все силы для того, чтобы Астана стала крупным региональным центром – экономическим, политическим, культурным и научным.