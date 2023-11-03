Векторы тюркской интеграции

Для участия в саммите в Астану приехали как главы государств – членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, так и лидеры стран-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана. Казахстанская сторона принимает у себя нынешнюю встречу в верхах на правах следующей страны – председателя в Организации тюркских государств. После форума этот пост перейдет нам от Узбекистана.

В статусе организации ОТГ существует всего два года, с тех пор, как в 2021 году на саммите в Стамбуле Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) был переименован в Организацию тюркских государств. Однако история многостороннего сотрудничества тюркских стран насчитывает уже почти полтора десятилетия.

Соглашение об образовании Тюркского совета было подписано в азербайджанском городе Нахчеван еще в 2009 году Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном. Спустя 10 лет в «семью» в качестве полноправного члена вступил Узбекистан.

В рамках тюркского интеграционного проекта создана многоуровневая платформа для сотрудничества и взаимодействия, сближения братских народов.

Это не только собственно сама Организация тюркских государств, в рамках которой определяются основные векторы развития и общие приоритеты, принимаются политические решения и стратегические документы. Деятельность ОТГ также поддерживается такими связанными с ней структурами, как Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА), Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ, которая фактически выполняет для стран тюркского мира функ­цию ЮНЕСКО), Международная тюркская академия, Деловой совет, Торгово-промышленная палата, Международный фонд тюркской культуры и наследия.

В 2023 году был создан также Тюркский инвестиционный фонд – первый совместный финансовый институт стран тюркского мира, нацеленный на оказание содействия экономическому развитию государств – участников ОТГ за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Примечательно, что большинство организаций, объединяющих тюркские страны, были созданы именно по инициативе Казахстана. Все это на деле подтверждает заинтересованность нашей страны в дальнейшем укреплении сотрудничества и выведении его на новый уровень, о чем постоянно говорит Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Наша организация заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана», – подчеркнул Глава нашего государства на внеочередном саммите в Анкаре в марте 2023 года.

Тюркская интеграция идеологически основывается на четырех «столпах» – это общность истории, языка, ментальности, культуры. Однако взаимодействие отнюдь не ограничивается данными областями. В главном программном документе ОТГ – «Видение тюркского мира – 2040», принятом на саммите в Стамбуле в 2021 году (разработка документа, кстати, была инициирована Казахстаном), четко отражено, что организация призвана укреплять и развивать многостороннее сотрудничество в самом широком смысле, чтобы оно работало на благо всех стран-участниц.

Направлений взаимодействия у государств ОТГ очень много – торговля и экономика, политика, безопасность, финансы и инвестиции, транспорт и логистика, сельское хозяйство, энергетика, туризм, здравоохранение, цифровизация, культурно-гуманитарная сфера...

На внеочередном саммите ОТГ в Анкаре в марте, состоявшемся после разрушительных землетрясений в Турции, особый акцент был сделан на важности создания системы предотвращения стихийных бедствий и эффективного реагирования на них. В этой связи Президент Касым-Жомарт Токаев, в частности, предложил учредить в рамках ОТГ так называемый Секретариат Гражданской защиты (совместные силы по чрезвычайным ситуациям), который бы координировал работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий, организовывал мероприятия по обучению спасателей. В Алматы уже действует созданный Казахстаном и Кыргызстаном Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий – на его базе Глава государства и предложил создать новую структуру.

Ранее Президент Казахстана также предлагал создать Центр цифровизации Организации тюркских государств, чтобы страны могли эффективно объединить усилия для разработки цифровых решений, необходимых для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей.

Все это демонстрирует, что спектр многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ постоянно расширяется и актуализируется.

Казахстан, исторически стоявший у истоков тюркского интеграционного проекта, нацелен на стимулирование дальнейшего развития экономических связей между странами – членами организации.

С 2010 по 2022 год торговля Казахстана со странами ОТГ выросла практически в 3 раза – с 4,5 млрд до 12,9 млрд долларов, причем 74% общего объема товарооборота составляет казахстанский экспорт в страны ОТГ. Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов на прошедшем в Астане в сентябре совещании аналитических центров стран ОТГ отмечал, что планируется увеличить взаимный товарооборот до 23 млрд долларов в среднесрочной перспективе.

– Сотрудничество стран ОТГ находится на таком этапе, когда в принципе все заинтересованы в экономическом взаимодействии, учитывая геополитическую ситуацию и так далее. И наиболее важными аспектами становятся торговая и транспортная взаимосвязанность, – подчеркивает также руководитель Отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев. – Из Китая в Европу идет огромный поток грузов, и страны ОТГ находятся на пути данного грузопотока. От того, насколько эффективно мы сможем реализовать транзитно-транспортный потенциал, будет зависеть наша экономика. Ведь речь идет не только о том, чтобы зарабатывать на транзите. Это также возможность для нашего малого, среднего бизнеса включаться в процессы торговой взаимосвязанности. Транспортные коридоры должны быть не только транспортными, но также логистическими и экономическими.

Председатель Центра стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Турции Нух Йылмаз, выступая на прошедшем в Астане в сентябре совещании аналитических центров стран ОТГ, также обратил внимание на то, что сейчас тюркский мир находится в центре важных мировых торговых путей. По его мнению, Организация тюркских государств может и должна стать эффективной структурой для использования имеющихся возможностей. Необходима интеграция экономик, которая будет способствовать развитию благосостояния наших стран.

Особую роль в развитии сотрудничества будет иметь реализация потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута («Среднего коридора»), который Казахстан рассматривает не только как локомотив национальной транспортно-логистической отрасли, но и как ключевой инструмент развития взаимосвязанности между Азией, Европой, Ближним Востоком.

...Интеграция тюркских стран основывается не только на культурно-цивилизационной общности, но и общем понимании роли и места тюркского мира на международной арене, общем стремлении обеспечить мир и процветание для братских стран и народов.

Астанинский саммит ОТГ и последующее председательство Казахстана в организации, можно ожидать, внесет свой вклад в дальнейшее укрепление единства и продвижение конструктивного сотрудничества тюркских государств.