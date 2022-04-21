Великая сила обновления

Мартовское Послание Президента проникнуто глубокой ответственностью за жизнь нашего государства, за его дальнейшее политическое и социально-экономическое развитие. Верные присяге воины Национальной гвардии готовы выполнить свой священный долг – сберечь мир и стабильность в нашем общем доме.

Как все казахстанцы, военнослужащие Национальной гвардии РК с большим вниманием прослушали выступление нашего Президента. Само название «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» красноречиво говорит о том, что Касым-Жомарт ­Кемелевич обратился не просто с очередным Посланием народу, а выступил с конкретным программным документом.

Содержание и масштабы ­Послания выходят за рамки анализа и планирования одного года и намечают ориентиры на более продолжительный период времени. Январские события показали, насколько важен баланс между гражданскими свободами и приоритетами национальной безопасности. Они заключаются в защите суверенитета, территориальной целостности государства. «В эти дни мы глубоко осознали непреходящую ценность независимости, поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие», – подчеркнул Глава государства.

Отстаивая мир и стабильность в обществе, мы столкнулись и с другими проблемами, которым надо уделить особое внимание. Поэтому в первую очередь Глава государства поэтапно выстраи­вал систему политической транс­формации Казахстана через конкретные поручения. Поставлен ряд стратегических задач, включая кардинальную реорганизацию всей системы обеспечения национальной безопасности, в том числе модернизацию вооруженных сил, направленную на повышение боеготовности и боеспособнос­ти войск, престижа воинской службы и поддержание боевого духа личного состава.

В настоящее время Министерством внутренних дел принимаются конкретные меры по количественному и качественному укреплению Нацио­нальной гвардии и других задач, озвученных Президентом страны на пленарном заседании палат Парламента РК в январе текущего года. Кроме того, в условиях возрастающих гибридных угроз принимаются меры в организационном, техническом и технологическом уровнях. Вносятся коррективы в планах применения оперативного решения и боевой подготовки войск.

Хотелось бы обратить внимание на то, что мартовское Послание проникнуто глубокой заботой за жизнь молодого государства, за его дальнейшее политическое, социально-экономическое развитие. При этом выдвинутые идеи подкрепляются решимостью Главы государства провести кардинальную трансформацию основных общественных институтов.

Вполне справедливо, что ­Касым-Жомарт Кемелевич выступает за системные и глубокие преобразования во всех сферах жизнедеятельности. Для этого он обозначил круг первостепенных задач в социально-экономической и политической жизни. Озвученные Президентом реформы направлены на то, чтобы трансформировать и улучшить деятельность всех ветвей власти, сделать их работу более рациональной и эффективной. При этом новые изменения коснутся и Основного закона нашей страны.

В Послании Президента глубоко затронуты актуальные вопросы по социально-экономическому развитию регионов и в целом страны. Забота о казахстанцах, их благе, которое выражается в интенсивном развитии регионов, проявилась в таких инициативах, как создание новых областей – Абайской и Улытауской с областными цент­рами в городах Семее и Жезказгане, а также разделение очень крупной Алматинской области на Алматинскую с центром в Капшагае и Жетысускую с центром в Талдыкоргане. Широкий положительный отклик в обществе вызвало также предложение Главы государства о переименовании г. Капшагая в город имени видного государственного деятеля Динмухамеда Кунаева.

Необходимо отметить и то, что при анализе сложной геополитической обстановки Президент обратил внимание на сохранение общенационального единства и сплоченности. По его словам, большую позитивную роль здесь должны играть и казахстанские масс-медиа, ведь они влияют на умы и серд­ца людей.

Исходя из всего вышесказанного, хотел бы заверить, что мы, гвардейцы, всецело поддерживаем Верховного Главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева в продвижении государственной политики, направленной на стабилизацию и дальнейшее со­циально-экономическое развитие страны. Считаю, что каждый из нас, будучи патриотом, должен быть ответственным за судьбу своей независимой Родины, вносить свой посильный вклад в дело обеспечения безо­пасности личности, общества и в целом государства.

В свою очередь воины Национальной гвардии верны присяге и всегда будут выполнять на высоком уровне свой священный долг – укреплять мир и беречь стабильность в нашем общем доме. Все задачи, которые ставит перед нами Верховный Главнокомандующий, обязательно будут выполнены!