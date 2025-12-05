Найти свой идеал

Об истории создания спектакля рассказывает автор либретто и хореографии, художественный руководитель балетной труппы КазНТОБ им. Абая, народная артистка РК Гульжан Туткибаева:

– Создать спектакль о Великом шелковом пути мне хотелось уже давно, поэтому, когда поступило такое предложение, я сразу же согласилась, но мне надо было найти свой оригинальный способ воплощения этой идеи на сцене. Просто показать, как идет караван, встречая на своем пути разные народы, – это избито, неинтересно, и я подумала: а почему бы не взглянуть на те отдаленные от нас времена через современность, и не просто современность, а из далекого будущего, из мира цифровых технологий?

Так на сцене возник залитый огнями футуристический город с летающими автомобилями, огромными небоскребами, населенный людьми, удивительно похожими на роботов. Этот технический прогресс, с одной стороны, сделал мир удобным для проживания, но, с другой, нивелировал личность. Люди стали приложением к различным гаджетам, пропала та теплота, которая когда-то согревала души. И в этом роботизированном мире появляется герой, который берет на себя смелость его «очеловечить».

Он встречается со Старцем – проводником через время и пространство, и тот открывает ему путь в далекое прошлое – во времена Великого шелкового пути. И перед нашими глазами оживает древний Восток с его караван-сараями, шумными базарами, купцами из разных стран.

По сути, новый балет – это фэнтези, красивая сказка, по законам которой юноша должен встретить свою любовь. Что и происходит – в том далеком прошлом, отодвинутом от нас столетиями, он встречает прекрасную девушку Аксункар, похожую на белого лебедя – символ женственности, чистоты и красоты.

Но, как и в любой сказке, добру должно противостоять зло. В спектакле его носителем выступает венецианский торговец зеркалами, своего рода символ иллюзорной реальности, который похищает девушку, погружая ее в магический сон. Аксункар мечется в этом зазеркалье, сложенном из множества блестящих осколков, и не находит выхода.

В поисках любимой юноша идет по Великому шелковому пути через время и страны – мы видим древнюю Персию, Индию, Китай, буддийские монастыри… Но нигде не находит свою Аксункар.

Многочисленные испытания, которые встречаются на долгом пути, придают ему не только силы, но и делают мудрее. Он вступает в борьбу с силами зла и осво­бождает красавицу, но та, словно белое облако, исчезает в бесконечности Времени, оставляя в душе героя великую силу Любви. Той любви, что смогла оживить бездушный город будущего, привнося теплоту в сердца людей.

С чистого листа

– Все мы, нынешние, незримыми узами связаны с прошлым, поэтому его нельзя отрицать, из него надо брать все самое лучшее и переносить в наше время. Тем более нельзя терять теплоту человеческих отношений, огонь сердец, которые когда-то и дали возможность состояться Великому шелковому пути не только как торговому каравану, но и как мосту дружбы, скрепившему разные страны, культуры и религии, – считает Гульжан Туткибаева.

Как уже отмечалось, балет создавался «с чистого листа» – в процессе работы рож­далась оригинальная хореография, где переплелись традиционный национальный стиль казахского танца с классической хореографией и даже неоклассикой. Музыку к спектаклю написала молодой композитор Айгерим Еркебаева.

– Для меня балет «Великий шелковый путь» прежде всего про любовь, тепло человеческой души, про то, чтобы мы всегда помнили, что мы люди. Именно это мне хотелось выразить в музыке, которая создавалась мною в оркестровом симфоническом исполнении. Меня вдохновляли мои любимые композиторы – Сергей Рахманинов и Петр Чайковский, на музыке которых я, можно сказать, выросла. Вместе с тем во мне наряду с классикой живет и музыка моих предков, и музыка других народов… Все это в совокупности отражается в нас, – говорит Айгерим Еркебаева. – Работалось очень интересно, мне помогало то, что было полное взаимопонимание с хорео­графом, ведь через музыку мне надо было показать многообразие культур, с которыми герои встречаются на Великом шелковом пути, – это и танец персидских ковров, танец восточных фонариков, танец шелка…

По словам Гульжан Туткибаевой, пригласить к сотрудничеству молодого, никому не известного композитора было большим риском, но она сознательно пошла на него.

– Мне хотелось, чтобы на столь раскрученную тему, как Великой шелковый путь, взглянул человек нового поколения. Безусловно, прежде чем пригласить ­Айгерим, я прослушала практически всю написанную ею музыку и поняла, что это тот случай, когда молодость, помноженная на опыт, может дать хороший результат. И мне очень приятно, что я не ошиблась, – говорит она.

В том, что первый композиторский опыт в балетной постановке Айгерим Еркебаевой удался, убежден и дирижер-постановщик Куаныш Исмаилов.

– Мне импонирует, что у композитора есть свой индивидуальный язык. Айгерим удалось не просто создать музыкальные сюжеты, но и показать колорит того или иного народа, поймать узнаваемый ритм, ведь Великий шелковый путь пролегал от Востока до Европы, и надо было музыкально все это проиллюстрировать. А если учесть, что музыка к балету – один из самых сложных музыкальных жанров, то это двойная удача, – говорит дирижер.

По словам Гульжан Туткибаевой, «Ұлы Жібек Жолы» – командная работа, исход которой зависел от каждого участника необычного проекта.

– Я бы отметила прекрасную работу художника-постановщика и художника по костюмам Александры Рычковой, художника по свету, лауреата премии «Золотая маска» (Москва) Татьяну Мишину, художника по видеоконтенту Марата Сагадинова, моих ассистентов – заслуженного деятеля Казахстана Гульвиру Курбанову, Руслана Кадырова и Олжаса Маханбе­талиева. Я благодарна всем, кто работал с нами и болел за нас, – сказала она.

Добавлю, что на главные партии назначены два состава танцоров: ведущая солистка театра Жанель Тукеева танцевала партию Аксункар в день премьеры, ее партнером был Сырым Аюпов, во втором составе партии исполняют Акбота Бекболатова и Архат Аширбек.

– Для меня партия Аксункар – это особенный проект, потому что я находилась в нем с самого создания, ведь балет полностью создавался с нуля: дописывалась музыка, отшлифовывалась хореография. Все создавалось на наших глазах. И мне кажется, что получился интересный, необычный синтез истории и современности. А если учесть использование современных компьютерных технологий, что привлекает зрителей, то спектакль получился еще и очень зрелищным, – говорит Жанель Тукеева.

Действительно, если судить по количеству оваций и цветов, которыми была буквально завалена сцена, причем самая большая корзина роз была преподнесена создателям балета от имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, то зрители приняли спектакль на ура. Появи­лась еще одна яркая звездочка в созвездии музыкальной культуры Казахстана.