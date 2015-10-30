​Великому акыну посвящается

«Имя великого Суюнбая всегда будет жить в сердцах и памяти народа. Великий акын мечтал о независимости своего народа, своим творчеством поддерживая и воодушевляя его в трудные времена. Сегодня уже народ независимой страны прославляет имя Суюнбая, воздвигая памятники, присваивая его имя школам и улицам, изучая его поистине бесценное творческое наследие и публикуя произведения акына», – отмечается в тексте телеграммы.

Суюнбай Аронулы родился в 1815 году в Узун­агачской волости Верненского уезда Джетысуйской области (ныне село Суюнбай Жамбылского района Алматинской области). Именем акына названы аул, школа и филармония Алматинской области. На его родине построен мавзолей, перед ним установлен бюст, открыт музей Суюнбая.

Завершились торжества праздничным концертом казахстанских мастеров искусств в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова.