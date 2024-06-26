Вердикт мог быть другим: адвокат Бишимбаева – о приговоре подсудимому

Суд
66
Дана Аменова
Корреспондент

Апелляционная инстанция суда Астаны приступила к рассмотрению дела экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На первом заседании апелляционной коллегии адвокат Ерлан Газымжанов рассказал о нарушениях, которые допустил суд при формировании состава присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. По его словам, процедура отбора присяжных заседателей происходит в несколько стадий. 

«Четвертая стадия, которую судья не прошел, это жеребьевка. К четвертой стадии мы должны отобрать ровно 17 кандидатов. К тому моменту был 21. В законе конкретно написано, что если осталось более 17 кандидатов, председательствующий объявляет число заседателей, после чего опускает в форму билеты с указанием их фамилий. Он перемешивает и извлекает несколько билетов, сколько необходимо, чтобы в форме осталось 17 кандидатов», – отметил защитник.

Также он добавил, что с самого первого судебного заседания судья помогала стороне обвинения убрать тех кандидатов, которые могут быть невыгодны для стороны обвинения.

«Кто-то мог попасть в основной состав, если бы судья провела жеребьёвку. Вердикт мог бы быть другим» – заключил Ерлан Газымжанов.

Он считает, что подобные нарушения могут быть основанием для изменения и отмены приговора.

#суд #приговор #апелляция #адвокат #вердикт #Бишимбаев #Байжанов

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Равные возможности для всех
Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Вплавь покоряя моря и проливы
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым сост…
Экс-гендиректор АНПЗ Жусанбаев восстановлен в должности
Суд над Бишимбаевым и Байжановым снова покажут в прямом эфи…
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 мл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]