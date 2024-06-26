Вердикт мог быть другим: адвокат Бишимбаева – о приговоре подсудимому

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На первом заседании апелляционной коллегии адвокат Ерлан Газымжанов рассказал о нарушениях, которые допустил суд при формировании состава присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. По его словам, процедура отбора присяжных заседателей происходит в несколько стадий.

«Четвертая стадия, которую судья не прошел, это жеребьевка. К четвертой стадии мы должны отобрать ровно 17 кандидатов. К тому моменту был 21. В законе конкретно написано, что если осталось более 17 кандидатов, председательствующий объявляет число заседателей, после чего опускает в форму билеты с указанием их фамилий. Он перемешивает и извлекает несколько билетов, сколько необходимо, чтобы в форме осталось 17 кандидатов», – отметил защитник.

Также он добавил, что с самого первого судебного заседания судья помогала стороне обвинения убрать тех кандидатов, которые могут быть невыгодны для стороны обвинения.

«Кто-то мог попасть в основной состав, если бы судья провела жеребьёвку. Вердикт мог бы быть другим» – заключил Ерлан Газымжанов.

Он считает, что подобные нарушения могут быть основанием для изменения и отмены приговора.