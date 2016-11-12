​Верховенство закона в интересах общественного согласия

В ходе состоявшегося в 2013 году VI съезда судей Респуб­лики Казахстан был дан новый импульс дальнейшему совершенствованию судебной системы, ее модернизации, широкому внед­рению инновационных технологий, выработке мер в рамках Стратегии «Казахстан-2050» и Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 год, определению роли судебной системы в выполнении стратегической задачи – вхож­дение в 30 самых развитых стран мира. Как подчеркнул Глава государства, безупречная и эффективная национальная судебная система – это важнейший критерий развитости нации в XXI веке.

Атырауским областным судом на этом съезде были предложены к обсуждению вопросы снижения нагрузки в судах первой инстанции, формирования единой судебной практики и введения профессионального представительства в гражданском судопроизводстве. Было обращено внимание на статью 13 Основного закона страны, предусмат­ривающую конституционное право гражданина Республики Казахстан защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, необходимость внедрения примирительных процедур, в том числе судебной медиации, внесудебных и досудебных способов урегулирования споров, определения категории дел, по которым был введен обязательный досудебный порядок разрешения споров.

В плане формирования единой судебной практики были вынесены на обсуждение возможности введения в национальное право преюдициального запроса. Предлагая профессиональное представительство в судах, мы полагали, что только такой представитель может предоставить всю необходимую субъекту граж­данского оборота правовую помощь, что обеспечит выполнение главной задачи гражданского судопроизводства – защиту и восстановление нарушенных или оспариваемых прав и интересов.

С 1 января 2016 года в Казах­стане судопроизводство по граж­данским делам осуществляется на основе нового Гражданского процессуального кодекса, расширен спектр примирительных процедур, введены судебная медиация, «партисипативная процедура». Принятие определенной категории дел к производству суда возможно лишь при условии соб­людения досудебного порядка урегулирования споров, а представительство по поручению возможно лишь лицом, имеющим высшее юридическое образование. В новом Трудовом кодексе предусмотрено создание и деятельность согласительных комиссий, являющихся постоянно действующим органом, создаваемым в организации на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников.

Вообще, масштаб изменений национального законодательства Лидером нации назван беспрецедентным: приняты и вступили в законную силу 59 законов, соз­дающих принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества. В плане законодательного обеспечения второй реформы из Пяти институциональных задач приняты и действуют новый Гражданский процессуальный кодекс, новый Закон «О Высшем судебном совете», внесены изменения в Закон «О судебной системе и статусе судей», Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях. Обновленное законодательство будет способствовать повышению доверия общества к судебной системе.

Планом нации «100 конкретных шагов» перед судебной системой страны были поставлены 11 задач, которые на сегодняшний момент выполнены.

С 1 января текущего года осуществлен переход на трех­уровневую систему правосудия: первая, апелляционная – пересмотр не вступивших в законную силу, и кассационная – пересмотр вступивших в законную силу судебных актов. Внесены изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Респуб­лики Казахстан», ужесточены квалификационные требования и механизм отбора кандидатов на должность судьи. Институт правосудия выделен из структуры Академии государственного управления, функционирует при Верховном суде РК. Разработан проект нового Этического кодекса судей, получивший положительное заключение Европейской комиссии за демок­ратию через право в Венеции, которым проект назван важным шагом на пути к укреплению общественного доверия к судебной системе. Новый проект Этического кодекса должен быть принят на VII съезде судей республики, запланированном на 21 ноября текущего года в Астане. Традиционно в этом мероприятии примет участие Глава государства.

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: расширена область применения суда присяжных, следственным судьям переданы полномочия по санкцио­нированию обыска, личного обыска, осмотра, выемки. Создана специализированная коллегия по инвестиционным делам с определением их подсудности. В гражданском процессе сокращено участие прокурора по гражданско-правовым спорам: в соответствии с требованиями статьи 54 ГПК его участие обязательно по делам, затрагивающим интересы государства, интересы общества и граждан при отсутствии возможности их самостоятельной защиты, а также при признании необходимости участия судом или прокурором.

Новым Гражданским процессуальным кодексом РК во исполнение конституционной нормы об основополагающем принципе деятельности республики – общественном согласии – одной из задач гражданского судопроизводства названо содействие мирному урегулированию спора. Кодексом предусмотрена глава 17, регулирующая вопросы применения примирительных процедур, каковыми являются: мировое соглашение, соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, в том числе судебной, урегулирование спора в порядке партисипативной процедуры и иные способы. Наряду с этим вопросы медиации регулируются одноименным законом, принятым 5 августа 2011 года.

Об эффективности данной нормы свидетельствует статистика. К примеру, судами Атырауской области за 9 месяцев текущего года рассмотрено 12 843 граж­данских дела, из них прекращено 1 409. Эта цифра означает, что каждое девятое дело завершается в суде без вынесения решения, путем добровольного принятия сторонами взаимовыгодного решения возникшего между ними спора. С применением про­цедуры медиации завершено 761 дело, что составляет более 5% от общего количества оконченных дел. С применением судебной медиации окончено 548 гражданских дел.

По результатам работы за 9 месяцев суды области занимают лидирующие места в республике по применению примирительных процедур по гражданским делам. В области действует 108 профессиональных медиаторов, которыми в порядке досудебной медиации разрешено 149 споров.

Немаловажную роль в развитии Института медиации играет Ассамблея народа Казахстана. На сегодня в домах дружбы АНК открыто 17 кабинетов медиа­ции. В целом по республике медиаторами разрешено 8 876 споров, в ходе судебного разбирательства – 9 873. Эта цифра сравнима с количеством рассмотренных одним из самых крупных судов республики гражданских дел за целый год. Так что не без оснований можно прогнозировать, что за медиацией будущее.

Немаловажным, более того, одним из основных критериев оценки эффективности судебной системы служит уровень доверия к деятельности судебных органов. Данным фактором во многом определяется и рейтинг судебной независимости в глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. С момента проведения VI съезда судей в 2013 году Казахстан по индикатору «Судебная независимость» улучшил свой рейтинг на 20 позиций и занимает сегодня 68-е место.

В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 год отмечена заинтересованность общества в полном, объективном и беспристрастном освещении деятельности судебной власти, в повышении уровня открытости и прозрачности судебной системы, в частности, путем предоставления более широкого доступа населения к информации о деятельности судов, внедрения современных средств фиксации судебных процессов, планомерной и последовательной информатизации судебной системы.

Между тем статистика свидетельствует об уменьшении количества гражданских дел, рассмотренных судами за 9 месяцев текущего года. Объяснить это можно достижением определенной стадии общественного согласия, а также внедрением новых институтов урегулирования споров, в частности, досудебного разрешения споров. Та же статистика позволяет констатировать факт того, что в среднем 93% выносимых судами первой инстанции области судебных актов вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование. Эта цифра говорит о том, что в 93 случаях из 100 участники процесса удовлетворены решением суда уже в первой инстанции.

Анализ рассмотрения судом апелляционной инстанции апелляционных протестов и жалоб свидетельствует о том, что 99,3% судебных актов вступили в законную силу без внесения в них изменений судом апелляционных инстанций.

Сейчас судебный корпус страны работает в преддверии VII съез­да судей, который поставит перед судейским сообществом новые задачи. Для их выполнения мы будем трудиться и все вместе, и каждый судья в отдельности.