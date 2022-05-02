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Общество
Верховный муфтий: Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости и добру

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил верующих казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает Kazpravda.kz

"Искренне поздравляю со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза Айтом! Пусть будет благословенным Ораза Айт! Слово "Айт" означает "празднование", "разделение радости", "отвечать взаимностью". Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству", – отметил Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего.

"Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству!" – заключил Верховный муфтий.

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