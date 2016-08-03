Общество
Верховный суд Казахстана поддержал обманутых дольщиков "Азбуки жилья"
Ерзат Сергазин
Верховный суд поддержал обманутых дольщиков строительной компании "Азбука жилья" и передал земельные участки, на которых должны были быть построены ЖК "ExpoTown" и "ExpoCity" в собственность пайщикам , передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
  
Решение было принято сегодня, 3 августа. 5 августа заканчивается срок действия договора аренды на участки между акиматом и строительной компанией "Азбука жилья". Более 600 дольщиков двух жилых комплексов теперь намерены своими силами построить дома. Для этого они планируют немного изменить проект и увеличить количество квартир.

"Мы сейчас ведем переговоры с инвесторами, частные инвесторы будут заходить, и будем строиться. У нас есть свободные площади, за счет которых мы можем расплатиться за услуги строительства. Перспективы хорошие, нам было важно иметь право на земельный участок", – отметила председатель ЖСК "Успех City" Салтанат Сейдалина.

В свою очередь председатель ЖСК "ExpoTown" Ольга Легай подчеркнула, что Верховный суд Казахстана восстановил справедливость. "ВС РК принял  законное решение и передал нам земельные участки. Сейчас все встало на свои места. У нас есть объект, земельные участки, разрешительная документация, и сейчас мы начали строительство. Дольщики переживали, вроде как бы объект нам принадлежит, разрешительная документация передана, а с земельными участками непонятная ситуация", – сказала Легай.

Отметим, что столичные власти в феврале месяце текущего года обнародовали список недобросовестных застройщиков, в числе которых оказалась и "Азбука жилья".

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