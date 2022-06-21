Свежий выпуск Верное решение 21 июня 2022 г. 9:03 Кылышбай Бисенов, член общественного совета Кызылординской области, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК Благодарен за оказанное мне доверие, за то, что я был включен в состав Национального курултая. Это очень важно и ответственно, ведь члены курултая имеют право вносить предложения в план его работы, то есть продвигать решение тех вопросов, которые волнуют людей в регионах, во всей нашей республике. Основные задачи Национального курултая, думаю, это как раз выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению наших общенациональных ценностей и обеспечение реального конструктивного диалога. Диалога между представителями общественности, неправительственными организациями, политическими партиями, государственными органами. На первом заседании Национального курултая в Улытау выступили почти полтора десятка его членов. Выступления были не только содержательными, но и трогательными – мои коллеги говорили от души. Таким же было и заключительное выступление Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – он говорил о многих действительно важных вещах, призывал не останавливаться ни в коем случае на достигнутом, а много и серьезно работать ради процветания страны. Порадовало, что 25 октября – День Республики – вновь станет государственным праздником в Казахстане. Это очень верное решение. Заседания Национального курултая будут проводиться не реже одного раза в год, и я уже думаю о том, чем могу быть полезен в своей новой роли как член курултая. Думаю, нам по силам выполнить поставленные задачи, выстраивать конструктивный, продуктивный и доверительный диалог не только между властью и обществом, но и внутри самого общества. Это также важно.