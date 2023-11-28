Вернуть генплану статус

Общество
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Айгуль Турысбекова

Агрессивная урбанизация, хаотичная и точечная застройка, игнорирование норм сейсмической безопасности –
это все про Алматы.

фото из архива "КП"

Жесткие и нелицеприятные характеристики звучали на XVIII градостроительном форуме. Архитекторы и даже облеченные властью чиновники высказали ряд претензий застройщикам, которые в погоне за прибылью забывают порой даже о градостроительных нормах, не говоря уже об эстетике городского пространства. Для того чтобы как-то упорядочить процесс бурного строительства, было решено возобновить деятельность градостроительного совета Алматы.

Но возможен ли конструктивный диалог между строи­телями и архитекторами? Председатель градостроительного совета Алма­ты Любовь Нысанбаева в этом ключе обозначила одну из главных проблем – так называемую точечную застройку.

– В генплане задаются стратегические основы. Та или иная территория отводится, скажем, под жилье, промышленные объекты, под рекреационные зоны, и если застройщик хочет использовать участок под другие цели – это нарушение генплана. Основные регламенты для строителей – это крас­ные линии, которые уточняются и координируются на уровне следую­щей стадии – проекта детальной планировки, – пояснила она.

По словам Любови Нысанбаевой, согласно регламенту градострои­тельный совет собирается два раза в месяц. Рассматриваются проекты на соответствие генплану и проекту детальной планировки.

– В этом контексте мы можем помочь акимату рекомендация­ми. В предложенных проектах зачастую не соблюдаются этажность, расстояние от красных линий, водоохранной зоны, функ­циональное назначение, архитектурная стилистика, – говорит председатель градостроительного совета.

Главной задачей форума и была попытка собрать на одной площадке архитекторов и строителей, чтобы расставить все точки над i. Как всегда большой интерес вызвала выставка архитекторских проектов, состоялся взаимный обмен мнениями между опытными и молодыми специалистами. О заинтересованности профессио­нального сообщества говорит тот примечательный факт, что два дня работы форума зал был полным до самого вечера.

– Отрадно, что среди участников были и представители строительных компаний. Они не выступали и были в качестве слушателей. Будем надеяться, что они сделают правильные выводы. Мы нацеливаем на взаимное сот­рудничество молодое поколение архитекторов, чтобы эта традиция в будущем укрепилась. У молодых архитекторов другое видение, и для них важно формирование правильного мировоззрения, – отметила эксперт.

В чем корень проблем?

Итоги форума мы обсудили и с главным архитектором генплана Алматы, профессором Международной академии архитектуры Алтаем Сатыбалдиевым. Он отметил, что участники мероприя­тия искали ответы на многие вопросы. Один из них – почему сегодня архитекторы, призванные определять облик наших городов, отошли на второй план, а тон в последние годы задают застройщики?

– Деление на архитекторов и градостроителей по большому счету условно, так как и те и другие занимаются одним делом – формированием городской среды, – считает Алтай Омарович. – И все же на форуме не случайно обсуждался вопрос о том, как повысить статус именно архитектора, поскольку в строительном процессе сейчас де-факто главенствуют застройщики. В этом контексте было высказано несколько идей, заслуживающих внимания. Во-первых, необходимо менять законодательство, которое в его нынешнем виде больше защищает интересы застройщиков. Во-вторых – ввести лицензирование деятельности архитектора, как это сделано в развитых западных странах. Чтобы лицензия выдавалась не организации, а персонально самому архитектору, тогда он обретет подобающий статус и при этом решится проблема справедливой оплаты проектных работ. Ведь цены на них нынче диктуют застройщики, хотя ни для кого не секрет, что как запроектируешь, так и построишь…

В ходе дискуссий была высказана мысль о том, что во многих градостроительных проблемах виноваты сами архитекторы. Несмотря на то что существует Союз архитекторов РК, в отраслевой среде царит разоб­щенность. Чем и пользуются застройщики, ставя свои условия. А госорганы, призванные обеспечивать баланс интересов, занимают позицию сторонних наблюдателей. Казалось бы, есть генеральный план, являющийся основным градо­регулирующим документом, но реально ему следуют не всегда…

Как подчеркнул Алтай Сатыбалдиев, генеральный план утверждается Правительством как законодательный нормативно-правовой документ, но при этом на последующей стадии – проектах детальной планировки (ПДП) – возникает возможность для его перманентной корректировки из-за несовершенства законодательства. Получилось так, что ПДП и регламенты застройки утверж­даются маслихатами городов и по существующему порядку два раза в год в эти регламенты можно вносить изменения. Эта лазейка позволяет менять функциональное зонирование. В конечном итоге получается такой юридический казус, когда генеральный план утверждается Правительством, а все изменения, которые принимаются обходными путями, произ­водятся на местах. И нередко от генплана ничего не остается…

Сегодня происходят подвижки, предполагающие, что все уровни градостроительных проектов, включая детальную планировку, будут проходить государственную экспертизу на новой основе. Эта мера может сыграть положительную роль на пути к тому, чтобы генеральный план приобрел то значение, какое он имеет по законодательству. Надо сказать, что строительный сектор во многом зависит от состояния экономики. Строительство жилья стало высоко­маржинальным бизнесом, в котором через достаточно короткий промежуток времени инвестор получает прибыль. Поэтому большинство инвесторов ринулось в жилищное строительство. Причем самое скверное заключается в том, что возводятся большие объемы жилья, а социальная и инженерно-транспорт­ная инфраструктура отстают, поскольку бюджеты городов не имеют для этого достаточных средств. Подобный дисбаланс отрицательно влияет на состояние городской среды и комфортность проживания, когда жители страдают из-за нехватки школ, поликлиник и детских садов.

#Алматы #проекты #Генплан #градостроительство

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