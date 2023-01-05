Весь 2021 год скрытно шла подготовка к январским беспорядкам – генпрокурор

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на заседании в Мажилисе Парламента РК по итогам расследования январских событий сообщил, что весь 2021 год скрытно шла подготовка к бунту, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В целом, следствию предстояло ответить: как координировались действия погромщиков, кто был организатором и какие у них были цели? (...) Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути, была попытка госпереворота», – отметил Асылов.

Он напомнил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей Комитета национальной безопасности расследовалось под грифом «совершенно секретно».

«Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде», – напомнил генпрокурор.

Так, по его информации, экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти, и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Даулет Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий.

«Еще одному бывшему заместителю Марату Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе, – аргументировал Асылов.

Генпрокурор также отметил, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер.

«В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу», – сообщил он.