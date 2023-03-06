Весеннее настроение

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Дина Устиненко

В рамках центральноазиатской ярмарки ремесел «Время тюльпанов» прошла выставка живописи Анары Абжановой.

С ее полотен «слетают» запахи и звуки весны. Нежные перво­цветы вытягивают к ласковому солнцу бутоны-головки и словно переговариваются между собой... Весенней коллекции таковой и надо быть – трепетной, волнующей, дающей надежду.

Но если погрузиться в творчество художницы, эффект присутствия обнаруживается везде. Глядя на «зимние» работы, невольно съеживаешься и «чувствуешь», как колючие снежинки обжигают лицо, и ты окунаешься с головой в беззаботное детство: тогда деревья были большими, а ты ловил языком снежинки и любовался красотой вокруг.

Алматинские пейзажи Анары Абжановой настолько реалистичны, что порой кажется, картинка оживает, и это именно ты, спеша домой, ступаешь по свежевыпавшему снегу в сумерках городских улиц. Именно за такие произведения автор получает больше всего восторженных отзывов и профессио­нальных наград. Так, картина «Зимняя прогулка» в 2014 году в Париже была удостоена высшей награды Европейского биеннале искусств – EUROPA ARTE.

С наградами и признанием у Анар все великолепно. Среди них – золотая медаль «Золотой орел» (США, 2011) и золотая медаль Saint Michael (США, 2013), дипломы и премии в Италии, Германии, Японии, России, Франции, Испании. Она единственный в Казах­стане лауреат премии Сандро Боттичелли. Сегодня Анара Абжанова – магистр живописи, член Союза художников Казахстана, президентский стипендиат в области искусства.

И этот успех абсолютно заслужен. Путь к нему не был усыпан розами. Анара родилась с нарушениями слуха. Мама работала учителем в школе, воспитывала ее одна. Несмотря на загруженность, смогла дать ребенку заботу, любовь и заложить творческие основы. В семь лет Анара пошла в школу для детей с нарушением слуха, в 1998-м мама привела ее в художественную студию для глухих детей к известному художнику Алексею Уткину. Через семь лет обучения у мастера городского пейзажа Анара получила первый Гран-при на республиканском фестивале детского творчества.

Романтический реализм – так называют технику, в которой работает Анара Абжанова, искусствоведы. А мы, простые зрители, просто чувствуем магнетизм, исходящий от каждой работы, вступаем в диалог с автором, который зовет нас в свой мир, словно погружая каждую свою картину в волшебное снадобье, которого так жаждет наша душа.

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