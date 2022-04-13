В Казахстане проходит весенняя призывная кампания. В Министерстве обороны разъяснили правила проведения кампании, сообщает Kazpravda.kz.

"Касательно вызова граждан для прохождения медицинской комиссии на призывные пункты сообщаем, что все процедуры проводятся согласно законодательству", - отметили в ведомстве.

Юноши призывного возраста от 18 до 27 лет оповещаются о необходимости прибыть для прохождения медицинской комиссии

бумажными повестками и SMS-сообщениями.

Если призывник после неоднократного оповещения не прибывает на сборный пункт, то сотрудники местных органов военного управления совместно с сотрудниками полиции выезжают по месту жительства и работы уклониста.

По результатам призывной медицинской комиссии определяется степень годности призывника к прохождению срочной воинской службы. Если юноша признан не годным, то в тот же день со сборного пункта он отправляется домой. Если призывник нуждается в дополнительном обследовании, то направляется в медицинские учреждения.

Призывники, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными к службе, в индивидуальном порядке рассматриваются призывной комиссией под председательством заместителя акима. Принимается решение о призыве.

В Минобороны напомнили, что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.

В случае неявки на медицинское обследование по повестке налагается штраф в размере 5 МРП. Уклонение от воинской службы влечет штраф в размере одной тысячи МРП, либо привлечение к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам до 400 часов, либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.

Призыв граждан на срочную воинскую службу начался 1 марта и продлится до 30 июня 2022 года.