Весна дарит надежду

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Кратенко Андрей
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Накануне Международного женского дня 8 Марта председатель Совета матерей АНК Северо-Казахстанской области Кулюмкоз Смаилова с благодарностью отзывается о людях, которые активно занимаются общественной деятельностью.

– Они понимают, что нельзя быть счастливыми и благополучными отдельно от общества, – говорит она. – Надо служить обществу. Поэтому 23 года своей жизни я посвятила общественной деятельности. Мамы, которые входят в состав советов матерей при АНК, – они из этого же ряда. Эти женщины сумели стать верными женами, надежными спутницами, добрыми и мудрыми мамами, а теперь своим примером и добрым словом учат этому других женщин. Кроме этого, они находят в себе силы вовремя оказаться рядом с теми, кому нужна помощь. Спасибо за все это! С праздником! Хочу также поздравить и поблагодарить учителей, которые сейчас трудятся со мной в одной школе-лицее имени
аль-Фараби города Петропавловска. Они сочетают в себе внутреннюю культуру, человечность и деликатность с высочайшим трудо­любием и профессионализмом.

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