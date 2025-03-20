Весна подарит вдохновение

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Выставка творческой группы «Арт-Тараз», действующей при ОО «Союз художников Тараз-Казахстан», проходит в Доме дружбы. В экспозиции представлены произведения двадцати авторов.

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...Восточные мотивы на картинах Веры Майкович чем-то напоминают лоскутное шитье. Ее работы выделяются многоцветной гаммой, геометрическими фигурами, растительными и зооморфными образами на их фоне.

Олег Макеев, Владимир Худяков, Сергей Шевченко и Индира Губашева представили серию горных пейзажей, «перенесших» зрителей далеко за пределы города. Натюрморт Елены Дума называется «Классический дуэт», Екатерина Соловяненко выставила три графические черно-белые работы со сказочными образами, Татьяна Вотинцева – композицию, посвященную композитору Нургисе Тлендиеву, натюрморты с калиной и цветами, а также пейзаж, запечатлевший известное многим местным жителям Каменное озеро.

На выставке, которой дали название «Вдохновение», радует разнообразие тем и жанров. Каждый автор имеет свой почерк и свои технические предпочтения. В ход пошли масло, акрил, акварель, тушь, карандаши, линеры, капиллярная ручка…

Наряду с известными мастерами в выставке приняли участие начинающие художники, среди них – Риана Жалпанова, Алина Чайчисалими, Вера Голенкова, Алишер Мирзахалов, Валентина Токарева... Член Союза художников РК Сергей Шевченко отметил, что увидел немало интересных работ – ярких, оригинальных, эмоциональных, побуждающих к размышлениям.

– Художники – это особая каста людей, которых, помимо таланта, отличает огромное трудолюбие. Как известно, чтобы добиться высоких результатов в любом деле, в том числе и в творчестве, необходимо много работать, и прежде всего над собой. Благодарю всех авторов, которые предоставили свои картины и поделились с нами частью своей души, – сказала директор КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева.

#выставка #Тараз #Арт-Тараз

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