Весна только по календарю – Казгидромет о погоде в Казахстане на ближайшие дни
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Прогноз погоды по Казахстану на 28 февраля - 1 марта предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.
- По календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права. Несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон, - отметили в метеослужбе.
Лишь на западе Казахстана днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, добавили синоптики.