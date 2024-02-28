Весна только по календарю – Казгидромет о погоде в Казахстане на ближайшие дни

- По календарю наступает весна, но зима не хочет уступать свои права. Несмотря на то, что большая часть Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, и сохранится погода без осадков, на юг и север страны будут влиять два циклона, принося с собой осадки, усиление ветра, и сохраняя отрицательный температурный фон, - отметили в метеослужбе.