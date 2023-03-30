Весна, Urker, оркестр

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Блистательный маэстро и его трубачи-затейники сделали прошедший юбилейный концерт группы Urker с симфоническим оркестром театра «Астана Балет» незабываемым.

Программа, посвященная 30-летнему юбилею легендарной группы и 10-летию столичного театра, стала поистине уникальной коллаборацией: публику ожидала мощная энергетика и всем известные хиты в новом – симфоническом – звучании.

– Объединение для концерта с оркест­ром «Астана Балет» можно назвать естественным развитием карьеры нашей группы, поскольку в песнях Urker изначально заложены симфонизм Великой степи, широта просторов и красота мелодий, – отметил лидер группы Айдос Сагат.

Группа образовалась в Алматы в 1993 году и за все эти годы пережила несколько изменений в составе, периоды затишья и возвращений. А ассоциируется Urker у большинства казахстанцев с песней «Наурыз», ставшей гимном весеннего праздника возрождения, любовной песенной лирикой – «Жаным», «Махаббат әнi», «Сәулемай», «Асель», «Я буду рядом», «Cен», патриотическими композиция­ми «Туған елiм» и «Мой Казахстан» и многими другими хитами.

Эти песни в юбилейной программе шли, что называется, «по нарастающей» – самые известные и горячо любимые публикой артисты приберегли на финальную часть концерта. Музыканты же оркестра во главе с главным дирижером Арманом Уразгалиевым открыто кайфовали от процесса и «подавали» эти эмоции залу очень «вкусно». К примеру, если в песне не были задействованы духовые инструменты, эти самые трубачи-затейники без дела не сидели: они «подтанцовывали» руками, включали фонарики на мобильных телефонах и размахивали ими в такт лирической композиции, подначивая зал следовать их примеру.

Маэстро и вовсе успевал и подпевать, и танцевать, и дирижировать. В какой-то момент Арману Куанышевичу показалось, что зал уж больно тихий, и тогда он повернулся к публике и жестом показал, дескать, «ребята, так не пойдет, дайте мне форте ваших аплодисментов!» На песне «Наурыз» зал уже и пел, и танцевал.

Неудивительно, что концерт выдался весьма душевным, а энергоотдача чувствовалась и по ту, и по эту стороны сцены. Арман Уразгалиев еще на пресс-конференции рассказал, что многие артисты оркестра выросли на песнях легендарной группы, поэтому они по-особому трепетно отнеслись к их исполнению. Зал искренность музыкантов и исполнителей, конечно же, тоже почувст­вовал, поэтому провожали артистов бурными овациями.

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