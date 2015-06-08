Весомый вклад республики

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Адема АХМЕТБЕКОВА, ведущий эксперт отдела межконфессиональных отношений Международного центра культур и религий КДР МКС РК
В глобализирующемся мире религиозное многообразие – тенденция сегодняшнего дня, а один из актуальных вопросов современности – достижение межконфессионального и межрелигиозного согласия, в основе которых, как подчеркивает Президент Казахстана, должны лежать принципы свободы вероисповедания и толерантность.
Межконфессиональное и межрелигиозное согласие – основа мирного сосуществования различных религий и конфессий в поликонфессиональном Казахстане, уникальная модель, признанная международным сообществом. Об этом свидетельствует и проведение нашей страной четырех съездов лидеров мировых и традиционных религий.
Эти духовные саммиты важны и значимы в первую очередь для укрепления понимания и согласия между религиозными деятелями, установления конструктивного и устойчивого диалога между конфессиями. Такой диалог крайне важен для социального развития обществ и государств.
Состоявшиеся съезды показали, что межрелигиозный диалог должен строиться на взаимоуважении и взаимо­понимании. Духовные лидеры также отмечают, что инициатива Казахстана в дальнейшем послужит во благо всего человечества.
Необходимо подчеркнуть, что в республике сложилась устойчивая модель межконфессионального и межрелигиозного согласия. Поэтому Казахстан для всего мирового пространства стал уникальной площадкой для конструктивного диалога между религиями и конфессиями. Об этом говорит и тема предстоящего пятого духовного форума – «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития».

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