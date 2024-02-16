Вести с ледовых полей

Международная федерация хоккея опубликовала составы групп финального раунда квалификации хоккейного турнира XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в двух городах Италии – Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сборная Казахстана поборется за путевку в группе D с национальными командами Словакии, Австрии и Венгрии. Матчи примет словацкая Братислава с 29 августа по 1 сентября 2024 года. В группе E в Риге встретятся сборные Латвии (хозяева мини-турнира), Франции, Словении и Украины, а в группе F в Копенгагене – сборные Дании, Норвегии, Великобритании и Японии. Путевку на Олимпийские игры получат победители каждой из групп финальной квалификации.

Отметим также, что Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году. Об этом стало известно из опубликованного документа Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) на официальном сайте организации. В своей заявке наша страна представила два города – Астану и Алматы. Нашими соперниками за право проведения турнира станут Париж и Лион (Франция).

Напомним также, что предстоящее первенство планеты 2024 года с 10 по 26 мая будет принимать Чехия. Встречи пройдут в двух городах – Праге и Остраве. Казахстан­ будет выступать в группе B, где встретится с США, Германией, Швецией, Словакией, Латвией, Францией и Польшей. В 2019 году Казахстан совместно с Эстонией принимал этап чемпионата мира в первом дивизионе, по итогам которого им удалось перейти в элитный дивизион.

В 2025 году чемпионат мира примут две страны – Швеция (Стокгольм) и Дания (Хернинг), в 2026-м – Швейцария (Цюрих и Фрибур), а в 2027-м – Германия (Дюссельдорф и Мангейм).

Кстати, по решению IIHF (Меж­дународной федерации хоккея) сборные России и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Барыс» доигрывает сезон

Столичная дружина, выступаю­щая в международной Континентальной хоккейной лиге, в среду прервала сверхдлинную одиннадцатиматчевую серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал» из Владивостока со счетом 3:2.

Для нашей команды это один из худших сезонов выступления в КХЛ. На данный момент «Барыс» располагается на последнем месте в Восточной конференции, набрав после 63 поединков всего лишь 48 очков. Хуже нас в лиге выступает лишь аутсайдер Западной конференции подмосковный «Витязь», который после все тех же 63 матчей имеет на своем счету 45 очков.

Казахстанская команда лишилась возможности попасть в плей-офф, а потому даже своих игроков делегировала в свой фарм-клуб – столичный «Номад», который идет на третьем месте в чемпионате нашей страны.

Кокшетаусцы получили первые награды

В Кокшетау перед началом матча между местным «Арланом» и усть-каменогорским «Торпедо» прошла церемония награждения победителя регулярного чемпионата Казахстана сезона 2023⁄2024. Лучшей командой страны по итогам «гладкого» первенства стала команда, представляющая Акмолинскую область. Кокшетауские «волки» в 49 матчах набрали 84 очка, за несколько туров до завершения обеспечив себе первое место по итогам национального чемпионата, и получили заслуженную награду. Они также победили в этой игре восточноказахстанцев, обыграв их по итогам овертайма со счетом 5:4.

В других последних поединках чемпионата зафиксированы следующие результаты: «Алматы» на своей площадке уступил павлодарскому «Иртышу» со счетом 3:5; в Атырау «Бейбарыс» не смог одолеть гостивший у него петропавловский «Кулагер» – 2:3; и наконец, «Номад» из Астаны на выезде разгромил «Актобе» со счетом 7:2.

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