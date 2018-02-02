​Veta. Сказки... в цифре

Марина Михайлова

Из своих цифровых картин она создала целые серии красочных работ. В их числе «Туған жер», «Жұлдыз гүл», «Тұмар», «Живопис­ные сказания», «Нау­рыз-коже», «Алтын», «Восточные фрески». На этих иллюстрациях изображены исторические личнос­ти казахской земли, сцены сражений казахских батыров с врагами, герои казахских народных сказок. А еще бескрайние степи и высокие горы Казахстана, празднование Наурыза в ауле, народные музыкальные инструменты, национальные орнаменты и ювелирные украшения. Большинство работ достойны стать иллюстрациями к книгам и даже украшать их обложки. И почти все похожи на красочную открытку, которую хочется подолгу рассмат­ривать и показывать другим.

– Я родилась в Алматы. В этом городе прошли мое детство и юность. Сейчас живу в Сочи, – рассказывает Veta. – Переезд в другую страну обусловлен двумя причинами: моим маме и детям врачи настойчиво порекомендовали морской климат, и муж наладил в России бизнес. Несмотря на свое нынешнее место жительства, по-прежнему считаю себя казахстанкой и продолжаю трепетно любить и уважать культуру казахского народа. И я с радостью создаю иллюстрации, воспевающие мой родной Казахстан.

Своим детям Светлана читает казахские народные сказки.

– Прочту им сказку, и сразу ее нарисовать хочется, – говорит она. – Когда рисую к сказкам иллюст­рации, чувствую себя волшебницей, которая на графическом планшете превращает волшебный мир в картинки.

Эти работы вошли в «Живопис­ные сказания» – первой серии цифровых иллюстраций, созданные художницей. Коллекция выполнена яркими, насыщенными цветами, имитирующими акварельную живопись.

– Как и все художники, сначала я рисовала от руки, красками на акварельной бумаге. Увлекалась и акварельными набросками на торшоне (хлопчатобумажной ткани с редким рельефным плетением узловатых неровных нитей). Потом захотела создать изображения в электронной версии, – уточняет Veta. – Мои «Живописные сказания» адресованы юным зрителям. Я хочу, чтобы через понятные и красочные образы дети из разных стран мира знакомились с казахским устным народным творчеством, в котором есть и народная мудрость, и юмор, и безграничная фантазия.

Как отмечает наша героиня, цифровая живопись медленно, но уверенно наступает на пятки привычной для нас живописи аква­релью, маслом и прочими любимыми всеми худож­никами материалами. И планшеты для такого рисования становятся все лучше и удобнее. Многие думают, что цифровая живопись – это живопись для бесталанных: есть специальные программы, при помощи которых можно зап­росто нарисовать все что угодно. И к искусству это никак не относится. Однако картины художников, творящих в цифре, убеждают, что это не так. Рисовать на компьютере или планшете при помощи специальных программ ничуть не легче, чем кистью по холсту. И если иллюстратор не умеет рисовать красками и карандашами, то и в виртуальном пространстве у него вряд ли что получится. Да и фантазия здесь тоже ой как нужна.

Страсть к рисованию у Светланы проявилась еще в раннем детстве. Вдохновение могло настигнуть девочку в любой момент, и в своей сумочке она всегда носила карандаши и бумагу. Родители отдали ее в художественную студию для дошкольников. В 5-м классе Veta поступила в худо­жественную школу для одаренных детей при Республиканском художественном колледже. Через 3 года поступила и в сам колледж и окончила его с отличием. Потом училась в Казахской нацио­нальной академии искусств им. Жургенова на факультете графического дизайна, который тоже окончила с красным дипломом. Работала художником-дизайнером в АО «Алма­тыгороформление», где стала ведущим специалистом по разработке концепции по оформлению города и блестяще овладела различными графическими редакторами. Иллюстрации Светланы украшали наружную рекламу, ее композиция «Орнаментальная стилизация барханов» заняла 1-е место на общенациональном конкурсе «Өрнекті құбыр» («Живописная магистраль»). Сегодня она сотрудничает с известными зарубежными дизайнерскими компаниями.

– Я стараюсь по максимуму реализовывать свои творческие идеи и планы, постоянно совершенст­вуюсь как художник-дизайнер, – не без гордости говорит Veta.

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