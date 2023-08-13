Ветер и жара: о погоде на 14 августа рассказали синоптики

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК ожидается погода преимущественно без осадков, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фото: Kazpravda.kz

Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. 

В горных районах Алматинской и Жетысуской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе, в центре Казахстана в ночные и утренние часы ожидается туман.
 
Днем на большей части Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара до 38°С.
 
В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге и в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере и в центре Алматинской, на севере, западе, юге Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, Акмолинской и Жетысуской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

#погода #ветер #жара

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