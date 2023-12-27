«Ветер, ветер, ты могуч…»

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Илья Пащенко

Сильнейшая непогода, пришедшая сразу в несколько регионов Казахстана, стала для их жителей настоящим испытанием.

фото из архива "КП"

По данным синоптиков, в Костанайской области скорость вет­ра достигала 57 км⁄час. Своими порывами он не только валил людей с ног, но и срывал облицовочную плитку со зданий. Вместе с вывесками и металлическими контейнерами она беспрепятственно перемещалась по городу – как говорится, паря на крыльях ветра.

В городе Тобыле под удар стихии попал четырехэтажный жилой дом, у которого сорвало крышу. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь припаркованные во дворе дома машины. Как сообщила советник акима Костанайского района Анара Кызыкенова, рабочие уже присту­пили к укреплению кровли.

Чтобы предостеречь жителей области, представители местного департамента полиции записали видеообращение, в котором призвали не выезжать за пределы своих населенных пунктов, ведь ситуация на трассах – гололед, метель, видимость один-два метра – явно не благоприятствует поездкам.

В Кокшетау непогода тоже решила испортить горожанам новогоднее настроение. И если школьники, волею стихии оставшиеся дома, могли обрадоваться такому развитию событий, то вот перенос зажжения главной городской елки вряд ли кого-то воодушевил. А еще разыгравшийся ветер перевернул несколько деревянных ларьков. «Надеюсь, это самое страшное, что могло быть», – писали свидетели произошедшего в соцсетях.

Похозяйничать ветер решил и в области. С грузового поезда на отрезке Акколь – Ельтай сор­вало пустой контейнер, который упал на пути и на короткое время прервал движение. Как сообщили в пресс-службе КТЖ, жертв и пострадавших нет.

В Северо-Казахстанской облас­ти после прошедшего дождя дороги покрылись ледяной коркой. Мало того что автовладельцы, не справляясь с управлением, съезжали в кювет, так еще и подключившийся ветер решил вновь показать, насколько же он могуч. Около села Петровка, где ранее уже оказались в кювете два грузовика, он сдул с проезжей части легковушку. По данным департамента полиции, столкновений и аварий с пострадавшими не зарегистрировано. Водители же уверяют, что дорога сейчас напоминает стекло.

Ветер приготовил для регио­на и еще одно испытание. Из-за непогоды 120 населенных пунктов, а в них более 13 тыс. абонентов остались без электроэнергии. Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владислав Лукин, для устранения аварий были задействованы около 450 человек и 195 единиц техники.

Синоптики предупредили, что в ближайшее время ожидать улучшения погодных условий не стоит. Поэтому к призывам лишний раз не выходить на улицу и не выезжать на загородные трассы нужно отнестись с максимальной серьезностью.

#регионы #погода #прогноз #ветер #стихия #синоптики

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