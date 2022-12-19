Ветерана ОВД наградили за поимку воров в Жезказгане

Общество
Пулина Юлия
собкор

Подозрительных неизвестных, таскавших кабель из колодца, пенсионер Ергали Сатибалдин выслеживал два дня.

Фото пресс-службы УП Жезказгана

Ветеран органов внутренних дел задержал воров в Жезказгане. Подозрительных неизвестных, таскавших кабель из колодца, пенсионер Ергали Сатибалдин выслеживал два дня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметили в пресс-службе УП области Улытау, 14 декабря аксакал заметил двух граждан, извлекавших кабель из колодца на одной из улиц Жезказгана. Их действия показались ему подозрительными, поэтому аксакал решил проследить, что будет дальше.

Как оказалось, его сомнения были оправданными - мужчины перепрятали кабель в укромном месте и скрылись. Ергали Сатибалдин наблюдал за тайником два дня. 16 декабря, в праздничный день, воры вернулись за похищенным. Пенсионер был наготове – на своем автомобиле он перекрыл им выезд и сообщил в полицию о происшествии.

Сообщение поступило на пульт дежурной части в 23.00, на сигнал экстренно выехали сотрудники роты патрульной полиции и бойцы СОБР УП Жезказгана.

"Благодаря оперативным действиям неравнодушного ветерана ОВД, его профессиональному чутью и сноровке, подозреваемые – двое мужчин в возрасте 37 лет - были задержаны с поличным", - отметили в УП Жезказгана.

Подозреваемые дали признательные показания. Выяснилось, что они похитили кабель длиной 1 км. Сумма материального ущерба составила 3 млн тенге. Злоумышленники признались, что планировали продать похищенное.

В данный момент ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Начальник УП Жезказгана подполковник полиции Аскар Садуакасов отметил активную гражданскую позицию Ергали Сатибалдина. Поблагодарив его за проявленное мужество, он вручил герою благодарственное письмо и памятный подарок.
 

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