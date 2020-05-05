Ветераны практически во всех регионах Казахстана получат по 1 млн тенге

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
7,6 млрд тенге было выделено в Казахстане на оказание материальной помощи гражданам в честь 75-летия Победы в ВОВ. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Единовременная материальная помощь для участников Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере порядка 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам погибших воинов и труженикам тыла – не менее 30 тысяч тенге", – сообщил Аукенов. 

По его словам, на ежегодные выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в местных бюджетах было предусмотрено 7,6 миллиарда тенге.

"Всего к празднику выплаты получат 124 242 человека. В частности, следующие категории граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 1 025 человек, жители блокадного Ленинграда – 87 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 289 человек, жены умерших инвалидов ВОВ – 4 866 человек, вдовы погибших во время ВОВ – 15 человек, труженики тыла – более 100 тысяч человек, другие лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 8,9 тысячи человек", – дополнил Аукенов.

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Интриги Первой лиги
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Библиотека нового времени
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Танец, несущий праздник
Поливной сезон проходит штатно
Дело мастера живет
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Поехали кататься?
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Казахстан в глобальной борьбе за таланты: эксперты высоко о…
Интеллектуал эпохи независимости
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логик…
Найти свое место в бизнесе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]