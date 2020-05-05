Ветераны практически во всех регионах Казахстана получат по 1 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
7,6 млрд тенге было выделено в Казахстане на оказание материальной помощи гражданам в честь 75-летия Победы в ВОВ. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Единовременная материальная помощь для участников Великой Отечественной войны практически во всех регионах оказана в размере порядка 1 млн тенге. Жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 50 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов ВОВ, вдовам погибших воинов и труженикам тыла – не менее 30 тысяч тенге", – сообщил Аукенов.
По его словам, на ежегодные выплаты единовременной материальной помощи к 75-летию Победы в местных бюджетах было предусмотрено 7,6 миллиарда тенге.
"Всего к празднику выплаты получат 124 242 человека. В частности, следующие категории граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 1 025 человек, жители блокадного Ленинграда – 87 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 289 человек, жены умерших инвалидов ВОВ – 4 866 человек, вдовы погибших во время ВОВ – 15 человек, труженики тыла – более 100 тысяч человек, другие лица, приравненные к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 8,9 тысячи человек", – дополнил Аукенов.