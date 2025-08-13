Фото: Департамент экономических расследований по Павлодарской области

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, с начала этого года возбуждено 8 уголовных дел по статье 301-1 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за продажу и распространение электронных потребительских устройств для курения и жидкостей к ним.

Во время оперативных действий было изъято более 156 тыс. штук вейпов общей стоимостью свыше 1,6 млрд тенге. Параллельно был пресечен оборот 123 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму более 106 млн тенге.

Сегодня уничтожили 91 тыс. вейпов – эта часть уже прошла необходимые экспертизы. Акцию провели публично – на специально подготовленной площадке в промзоне, куда вывезли незаконную продукцию.

Сотрудники ДЭР подчеркнули, что вейпы активно распространялись среди подростков и студентов. Это представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Напомним, в июне Агентство РК по финансовому мониторингу сообщало, что в Павлодарской области была ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов. Были установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Для конспирации продажа электронных систем потребления велась через онлайн-магазины в Telegram, а доставка потребителям – через курьерские службы.

Кроме того, подозреваемые привлекали дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег.