Вейпы на миллиард тенге уничтожили в Павлодаре

Закон и Порядок
188
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Электронные курительные устройства, изъятые из незаконной торговли, раздавили бульдозером, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Департамент экономических расследований по Павлодарской области

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, с начала этого года возбуждено 8 уголовных дел по статье 301-1 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей ответственность за продажу и распространение электронных потребительских устройств для курения и жидкостей к ним.

Во время оперативных действий было изъято более 156 тыс. штук вейпов общей стоимостью свыше 1,6 млрд тенге. Параллельно был пресечен оборот 123 тыс. пачек контрафактных сигарет на сумму более 106 млн тенге.

Сегодня уничтожили 91 тыс. вейпов – эта часть уже прошла необходимые экспертизы. Акцию провели публично – на специально подготовленной площадке в промзоне, куда вывезли незаконную продукцию.

Сотрудники ДЭР подчеркнули, что вейпы активно распространялись среди подростков и студентов. Это представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Напомним, в июне Агентство РК по финансовому мониторингу сообщало, что в Павлодарской области была ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов. Были установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Для конспирации продажа электронных систем потребления велась через онлайн-магазины в Telegram, а доставка потребителям – через курьерские службы.

Кроме того, подозреваемые привлекали дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег.

#Павлодарская область #вейпы

Популярное

Все
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Чистую воду в каждый дом
Сталь «учат» держать удар
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
У нас на районе
Стратегический ресурс экономики
Создан цифровой штаб
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
День строителя
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

В Костанайской области подростки продавали WhatsApp-аккаунт…
В селах Жамбылской области проверяют наружную рекламу
Эпилептики ездили за рулем на дорогах столицы - прокуратура
Организатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в Шымке…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]