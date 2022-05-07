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Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии

В Департаменте экологии по Мангистауской области отреагировали на видео из соцсетей о «черной массе, которую сливают в Каспийское море», передает Kazpravda.kz

Информация ранее появилась в СМИ. Сообщалось, что из трубы на пляже в Актау извергается жидкая масса насыщенного черного цвета.

На место, а именно водозаборный канал ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК-Казатомпром», выехали специалисты Департамента экологии по Мангистауской области. Были взяты пробы атмосферного воздуха и воды. По их результатам ведомство примет меры в соответствии с законодательством.

В департаменте также записали комментарий представителя МАЭК-Казатомпром.

Как пояснили в компании, водозаборный канал используется для технологических нужд ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды опреснительным заводом «Каспий». Однако из-за снижения уровня воды в Каспии произошло и обмеление канала. Чтобы избежать остановки оборудования теплоэлектроцентрали и опреснительного завода, МАЭК-Казатомпром проводит дноуглубительные работы на канале. Чистка проводится механическим способом путем удаления грунта, то есть выкапывается ил вместе с водой. Перекачиваемая вода с канала является той самой морской, без каких-либо посторонних примесей. Никакого загрязнения моря не происходит, заявили в компании.

 

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